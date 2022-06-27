Оперативні дані про роботу енергосистеми України на 26 червня 2022 року

За минулу добу відновлено електропостачання близько 10,2 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.
Зокрема:
У Донецькій області – 8,9 тисячам
У Харківській –1 тисячі
У Запорізькій – 300 споживачам
Станом на 26 червня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими близько 717 населених пунктів, загалом близько 604,5 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 357 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисяч, Харківській – близько 34,8 тисяч споживачів.
Без газопостачання залишаються понад 185,3 тисяч абонентів.
Попри те, що у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах, українські енергетики докладають максимум зусиль, щоб оперативно повернути енергопостачання громадянам.