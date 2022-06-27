У Грузії пояснили, чому пустили до себе судно з підсанкційною російською нафтою

Обновлено: Июнь 27, 2022.

У Грузії пояснили, чому пустили до себе судно з підсанкційною російською нафтою

Служба доходів міністерства фінансів Грузії заявила, що не дозволила розвантажити в себе російські нафтопродукти із судна в порту Батумі, які підпадають під санкції через агресію РФ в Україні.

Про це йдеться в заяві відомства, що є в розпорядженні «Європейської правди».

«Судно під турецьким прапором увійшло в порт Батумі 26 червня цього року. Встановлена законодавством перевірка виявила, що ані судно, ані його власник не внесені до міжнародного санкційного списку. Відповідно, було надано дозвіл для судна зайти в грузинський порт, щодо чого були надані необхідні роз’яснення Агентством морського транспорту», – зазначили в Службі доходів.

Водночас перевірка документів виявила, що розміщені на судні товари є вантажем, призначеним для перевезення до Туреччини і що вантаж містить нафтопродукти, відправлені компанією, яка своєю чергою внесена до міжнародного санкційного переліку.

 «У зв’язку із наведеним, було відмовлено у розвантаженні та проходженні відповідних митних процедур. На теперішний час судно під турецьким прапором разом із зазначеним вантажем відпливає з порту Батумі», – додали у відомстві.

Напередодні грузинський опозиційний телеканал Mtavari повідомив, що в терміналі грузинського порту Батумі перебуває танкер Esen Ka із російськими нафтопродуктами, що підпадають під санкції.

Джерело каналу заявило, що грузинська сторона має намір змінити походження вантажу і відправити його до Європи як нафтову продукцію з Казахстану, а курирують ситуацію навколо танкера наближені до олігарха Бідзіні Іванішвілі особи – Уча Мамацашвілі та Григол Лілуашвілі.

Попри запевнення влади про те, що Грузія виконує санкції західних партнерів проти РФ, періодично у ЗМІ з’являється інформація про те, що росіяни обходять санкції за допомогою Грузії. Раніше про це заявив лідер фракції «Слуги народу» у Верховній Раді.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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