У ОПЕК+ почти нет свободных мощностей для роста добычи

У альянса ОПЕК+ почти нет свободных мощностей для наращивания добычи нефти. Об этом заявил министр нефтяных ресурсов Нигерии Тимпире Сильва.

“Некоторые полагают, что цены на нефть немного завышены, и ждут, что мы немного нарастим добычу. Но на данный момент дополнительных мощностей действительно мало”, — приводит Bloomberg слова министра. Сильва отметил, что ситуация касается в том числе Саудовской Аравии. Вместе с этим глава Миннефти Нигерии указал, что цены на нефть стабилизируются. И отметил, что не ожидает “сюрпризов в ОПЕК в августе”.

Между тем Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило, что в мире объем резервных нефтедобывающих мощностей в мае 2022 года был более чем в два раза ниже среднего значения 2021 года на фоне санкций стран Запада в отношении России.

При этом резервные добывающие мощности стран ОПЕК в мае этого года снизились до 3 млн баррелей в сутки с 5,4 млн в том же месяце прошлого года. А объем резервов добычи вне ОПЕК в мае 2022 года составили 280 тыс баррелей в день, тогда как в мае 2021 года они составляли 1,4 млн баррелей в сутки.

Резервные добывающие мощности, согласно EIA, это дополнительный объем добычи, которого страна может достигнуть в течение 30 дней и поддерживать как минимум 90 дней. В отчете EIA не указано, принимались ли во внимание поставки российской нефти в Китай и Индию в прошлом месяце. Согласно данным этих стран, Россия опередила Саудовскую Аравию и стала основным поставщиком нефти в КНР и вторым по величине экспортером нефти в Индию. Китайские и индийские НПЗ закупают российскую нефть с дисконтом, несмотря на санкции.

Причем доля РФ в общем объеме нефтяного импорта Индии выросла уже в 50 раз. “Импорт сырой нефти в Индию из России вырос более чем в 50 раз с апреля и в настоящее время составляет 10% всей сырой нефти, закупаемой за рубежом”, — отмечает издание The Economic Times, ссылаясь на заявление высокопоставленного правительственного чиновника. Индийские нефтепереработчики закупили в мае около 25 млн баррелей российской нефти, около 40% пришлось на Nayara Energy и Reliance Industries, отмечает издание.

Одной из причин такого резкого увеличения импорта Индией российских энергоносителей стала предложенная российской стороной скидка на нефть в размере до 30%, сообщает Reuters. “Российские трейдеры либерально относятся к способам оплаты и принимают платежи в индийских рупиях и дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов… Скидки привлекательны, и эта тенденция увеличения закупок российской нефти будет продолжаться”, — цитирует агентство один из своих источников.