У ОПЕК+ почти нет свободных мощностей для роста добычи

Обновлено: Июнь 27, 2022.

У ОПЕК+ почти нет свободных мощностей для роста добычи

У альянса ОПЕК+ почти нет свободных мощностей для наращивания добычи нефти. Об этом заявил министр нефтяных ресурсов Нигерии Тимпире Сильва.

“Некоторые полагают, что цены на нефть немного завышены, и ждут, что мы немного нарастим добычу. Но на данный момент дополнительных мощностей действительно мало”, — приводит Bloomberg слова министра. Сильва отметил, что ситуация касается в том числе Саудовской Аравии. Вместе с этим глава Миннефти Нигерии указал, что цены на нефть стабилизируются. И отметил, что не ожидает “сюрпризов в ОПЕК в августе”.

Между тем Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило, что в мире объем резервных нефтедобывающих мощностей в мае 2022 года был более чем в два раза ниже среднего значения 2021 года на фоне санкций стран Запада в отношении России.

При этом резервные добывающие мощности стран ОПЕК в мае этого года снизились до 3 млн баррелей в сутки с 5,4 млн в том же месяце прошлого года. А объем резервов добычи вне ОПЕК в мае 2022 года составили 280 тыс баррелей в день, тогда как в мае 2021 года они составляли 1,4 млн баррелей в сутки.

Резервные добывающие мощности, согласно EIA, это дополнительный объем добычи, которого страна может достигнуть в течение 30 дней и поддерживать как минимум 90 дней. В отчете EIA не указано, принимались ли во внимание поставки российской нефти в Китай и Индию в прошлом месяце. Согласно данным этих стран, Россия опередила Саудовскую Аравию и стала основным поставщиком нефти в КНР и вторым по величине экспортером нефти в Индию. Китайские и индийские НПЗ закупают российскую нефть с дисконтом, несмотря на санкции.

Причем доля РФ в общем объеме нефтяного импорта Индии выросла уже в 50 раз. “Импорт сырой нефти в Индию из России вырос более чем в 50 раз с апреля и в настоящее время составляет 10% всей сырой нефти, закупаемой за рубежом”, — отмечает издание The Economic Times, ссылаясь на заявление высокопоставленного правительственного чиновника. Индийские нефтепереработчики закупили в мае около 25 млн баррелей российской нефти, около 40% пришлось на Nayara Energy и Reliance Industries, отмечает издание.

Одной из причин такого резкого увеличения импорта Индией российских энергоносителей стала предложенная российской стороной скидка на нефть в размере до 30%, сообщает Reuters. “Российские трейдеры либерально относятся к способам оплаты и принимают платежи в индийских рупиях и дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов… Скидки привлекательны, и эта тенденция увеличения закупок российской нефти будет продолжаться”, — цитирует агентство один из своих источников.

Источник: НАНС

 

Автор:

(Всего статей: 169)

Приглашенный экспертСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: