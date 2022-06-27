Україна пропонує Німеччині експорт електроенергії зі своїх АЕС

Обновлено: Июнь 27, 2022.

Україна пропонує Німеччині експорт електроенергії зі своїх АЕС
Україна запропонувала експортувати електроенергію з українських АЕС до Німеччини для забезпечення енергетичної безпеки. Про це міністр енергетики України Герман Галущенко написав у німецькому виданні Wirtschaftswoche.

Галущенко зазначив, що рішення Німеччини позбутися залежності від російської енергії є гігантським викликом, і це питання стає дедалі актуальнішим у світлі обмеження постачання газу з Росії. Але, за словами міінстра, Україна може підтримати Німеччину в цій важкій справі.

«Тому що, коли йдеться про декарбонізацію, Україна дотримується іншої логіки, ніж Німеччина. Незважаючи на розвиток відновлюваної енергетики, яка, як очікується, досягне 25% від загального об’єму енергії в Україні до 2030 року, ядерна енергетика є центральним компонентом безвуглецевого виробництва енергії. На нього припадає понад 50% електроенергії», – зазначив Галущенко.

За його словами, те, що Україна з 16 березня синхронізувала свою енергетичну мережу з європейською, означає, що вона може стати постачальником електроенергії для Німеччини.

«Це створює своєрідну страхову подушку в пов’язані з погодою періоди зниження виробництва сонячних і вітрових електростанцій», додав Галущенко

Крім того, за його словами, Україна та Німеччина можуть отримати користь від того, що їх енергетичні системи розташовані в різних часових і кліматичних поясах.

«Різниця в часі між Києвом і Берліном становить одну годину, а це означає, що піки споживання електроенергії в двох країнах також відрізняються на одну годину. Це підвищує ліквідність ринку та дозволяє Німеччині купувати українську електроенергію дешевше, коли попит на неї падає або коли є значний надлишок зеленої генерації. З іншого боку, Україна може купувати німецьку вітрову енергію, коли є її надлишок», – пояснив міністр.

Джерело: elektrovesti.net

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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