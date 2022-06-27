Україна закликає міжнародних партнерів швидше запровадити газове ембарго проти Росії

Україна закликає міжнародних партнерів якнайшвидше запровадити газове ембарго проти росії та посилити обмеження на експорт російської нафти, написав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Він зауважив, що анонсовані обмеження на імпорт російського золота від країн G7 обійдуться росії $19 млрд на рік, і це хороші новини, проте ефективнішим було б газове ембарго.
«Але набагато більше, ніж Росія, отримує від експорту енергоресурсів. Газове ембарго і жорсткіші обмеження експорту нафти необхідні «ще вчора». Потрібно рухатися у цьому напрямі», — наголосив Єрмак.
Необхідно запровадити верхню межу цін на імпорт енергоресурсів із росії, заявив прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі на саміті G7.
Джерело: elektrovesti.net