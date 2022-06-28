27 червня: Ситуація в енергетиці

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«Укренерго» отримала від ЄБРР перші EUR50 млн на підвищення ліквідності
російські окупанти обстріляли ядерну підкритичну установку «Джерело нейтронів» у Харкові
Держатомрегулювання припиняє дію низки угод із російською федерацією у сфері ядерної безпеки
Стабільність інфраструктури
- Електроенергія
- російські окупанти 25.06 обстріляли ядерну підкритичну установку «Джерело нейтронів» у Харкові. У результаті чергового обстрілу Харкова зі сторони російської федерації 25 червня 2022 року пошкоджень зазнала ядерна підкритична установка «Джерело нейтронів». За інформацією від експлуатуючої організації Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» (ННЦ ХФТІ), в результаті попереднього огляду майданчику встановлено факт нанесення додаткової шкоди будівлям та інфраструктурі промислового майданчику.
- Окупанти продовжують ядерний тероризм: над Південноукраїнською АЕС 26 червня зафіксовано крилату ракету 2022 року
- НЕК «Укренерго» отримала від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) перші 50 млн євро, перенаправлених в рамках кредитних угод на підвищення ліквідності, і планує закрити ними борги на ринку допоміжних послуг впродовж наступних двох тижнів.
- За минулу добу відновлено електропостачання близько 6,23 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії. Зокрема: У Донецькій області – 4,8 тисячам, Миколаївській – 580 споживачам, Запорізькій – 500 споживачам, Дніпропетровській – 350 споживачам.
- Станом на 27 червня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими близько 768 населених пунктів, загалом близько 591 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 348 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисяч, Харківській – близько 32,2 тисяч, Миколаївській – 30,2 тисяч споживачів.
Газ
- Газопостачання відновлено 817 абонентам.
- Без газопостачання залишаються близько 182,5 тисяч абонентів.
Міжнародний вимір та санкції
- Держатомрегулювання припиняє дію низки угод із російською федерацією у сфері ядерної безпеки. Згідно із наказом, припиняється дія таких міжнародних договорів України:
- Угоди про співробітництво між Міністерством охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки України та федеральним наглядом росії за ядерною та радіаційною безпекою (підписана у Відні 19 вересня 1996 року);
- Угоди між Державним комітетом ядерного регулювання України та федеральним наглядом росії з ядерної і радіаційної безпеки про обмін інформацією і співробітництво в сфері регулювання безпеки при використанні ядерної енергії в мирних цілях (підписана у москві 14 серпня 2002 року).
- Україна закликає міжнародних партнерів якнайшвидше запровадити газове ембарго проти росії та посилити обмеження на експорт російської нафти, написав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він зауважив, що анонсовані обмеження на імпорт російського золота від країн G7 обійдуться росії $19 млрд на рік, і це хороші новини, проте ефективнішим було б газове ембарго.
За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом