До 2040 року кожен проданий легковий автомобіль буде електричним — ExxonMobil

До 2040 року кожен новий проданий у світі легковий автомобіль буде електричним, заявив Даррен Вудс, голова американського нафтогазового гіганта ExxonMobil в інтерв’ю CNBC.

У 2021 році частка електромобілів у глобальних продажах авто склала 8-9%. Згідно з прогнозом BloombergNEF до 2040 року частка «автомобілів з нульовими викидами» у глобальних продажах складе 70%.

Сьогодні на транспорт припадає близько 65% глобального споживання нафти, з цієї частки автотранспорт споживає близько 50%. Про це заявили у звіті IEA Key World Energy Statistics 2021.

Вудс каже, що у майбутньому ключове значення підтримки прибутковості компанії матиме хімічний бізнес нафтового гіганта. За словами генерального директора, пластмаси, які виготовляє Exxon, наприклад, можуть бути використані у виробництві електромобілів.

Джерело: elektrovesti.net