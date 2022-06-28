Рішення Європейської ради дозволяє європейським країнам зберігати стратегічні запаси газу в Україні, – Герман Галущенко

Обновлено: Июнь 28, 2022.

Міністр енергетики України Герман Галущенко привітав рішення Європейської ради, яке зобов’язує країни ЄС заповнити газові сховища на 80% до 1 листопада і при цьому дозволяє залучати потужності учасників Енергетичного Співтовариства.

«Це рішення демонструє, що Європа реально оцінює загрози та ризики наступної зими в умовах енергетичної агресії з боку росії, спрямованої не лише проти України, а й проти всього європейського континенту», — написав міністр на своїй сторінці в Facebook.

Водночас він зауважив, що не всі європейські країни мають власні ПСГ, щоб надійно забезпечити населення та промисловість енергоресурсом. Тож рішення передбачає, що країни-члени Європейської ради можуть укладати контракти на зберігання газу з договірними сторонами Енергетичного співтовариства.

«Україна як головуючий в 2022 році учасник Енергоспівтовариства готова підставити своє плече та стати надійним партнером Європи у забезпеченні сталого газопостачання цього опалювального сезону. Наші ПСГ – найбільші в Європі і ми їх пропонуємо для зберігання запасів газу європейських країн. Тим паче, що умови зберігання в Україні – чи не найоптимальніші в Європі. Вже неодноразово казав, що Україна може зробити (і зробить) потужний внесок у забезпечення енергетичної безпеки і незалежності Європи. Лише пліч-о-пліч ми зможемо вистояти і дати гідну відсіч державі-терористу», — наголосив Герман Галущенко.

Джерело: КМУ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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