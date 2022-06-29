29 червня: Ситуація в енергетиці

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ENTSO-E ухвалило рішення щодо офіційного старту з 30 червня 2022 року комерційного експорту електроенергії з України до Європи
Міністерство енергетики збільшило розмір виплат виробникам електричної енергії з відновлюваних джерел за «зеленим» тарифом
У липні АЗС більше не обмежуватимуть продаж пального «в одні руки»
Стабільність інфраструктури
- Електроенергія
- ENTSO-E ухвалило рішення щодо офіційного старту з 30 червня 2022 року комерційного експорту електроенергії з України до Європи. Початковий обсяг експорту 100 МВт, і обсяги збільшуватимуться поступово, після щомісячної оцінки ENTSO-E впливу на європейську енергосистему. Технічно наша енергосистема вже зараз може забезпечити до 1690 МВт потужності для експорту. Після здійснення додаткових технічних заходів пропускна спроможність для продажу електроенергії за кордон може зрости до 4-5 ГВт. Всі генеруючі компанії матимуть рівний доступ до експортної торгівлі електроенергією завдяки прозорим аукціонам.
- Міністерство енергетики збільшило розмір виплат виробникам електричної енергії з відновлюваних джерел за «зеленим» тарифом. Зокрема, виплати «зеленим» виробникам будуть збільшені таким чином:
- для СЕС – сума, що дорівнює значенню 18% від середньозваженого розміру «зеленого» тарифу за 2021 рік (раніше – 15%);
- для ВЕС — сума, що дорівнює значенню 18% від середньозваженого розміру «зеленого» тарифу за 2021 рік (раніше – 16%);
- для МГЕС – сума, що дорівнює значенню 35% від середньозваженого розміру «зеленого» тарифу за 2021 рік;
- для біогазових станцій – сума, що дорівнює значенню 40% від середньозваженого розміру «зеленого» тарифу за 2021 рік;
- для станцій на біомасі – сума, що дорівнює значенню 75% від середньозваженого розміру «зеленого» тарифу за 2021 рік (раніше – 60%).
- Російські окупанти вдарили по території Криворізької ТЕС.
- Внаслідок бойових дій на Луганщині практично повністю зруйновано Сєвєродонецьку ТЕЦ.
- Відновлення Чернігівської ТЕЦ коштуватиме понад 800 млн грн. За попередньою оцінкою на відновлення Чернігівської ТЕЦ необхідно близько 803 млн грн, перші 100 млн з яких уряд має виділити вже найближчим часом.
- Адміністрація «Херсонобленерго» повідомляє про захоплення окупантами окремих об’єктів, які забезпечували постачання та розподіл електроенергії споживачам.
- З 27 червня «Херсонобленерго» частково втратило контроль над обслуговуванням електромереж Херсонщини.
- В першому добовому аукціоні на розподіл пропускної спроможності міждержавного перетину в напрямку Румунії НЕК «Укренерго» реалізувало всі доступні 100 МВт в кожній годині доби. День поставки електроенергії для цього аукціону – 30 червня. При цьому завдяки високому рівню конкуренції на торгах в більшості годин ціна, за якою учасники аукціону викупали перетин, була значно вище середнього. Мінімальна кількість учасників аукціону на розподіл перетину в окрему годину доби склала 7 компаній, максимальна – 8 компаній.
Пальне
У липні АЗС більше не обмежуватимуть продаж пального «в одні руки». Завдяки нарощуванню поставок нафтопродуктів у липні на АЗС зникнуть обмеження обсягу купівлі пального за один візит, заявив голова комітету з ПЕК Андрій Герус.
Міжнародний вимір та санкції
Сейм Литви схвалив зміни до законодавства, що забороняють імпорт до Литви російського газу, за винятком того, який йде транзитом до Калінінградської області.
За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом