30 червня стартує комерційний експорт електроенергії з України до Європи, – Герман Галущенко

Всі генеруючі компанії матимуть рівний доступ експортної торгівлі електроенергією завдяки прозорим аукціонам.
Про це написав Міністр енергетики України Герман Галущенко на своїй сторінці в Facebook.
«ENTSO-E ухвалило довгоочікуване рішення щодо офіційного старту з 30 червня 2022 року комерційного експорту електроенергії з України до Європи. Початковий обсяг експорту 100 МВт, і обсяги збільшуватимуться поступово, після щомісячної оцінки ENTSO-E впливу на європейську енергосистему. Технічно наша енергосистема вже зараз може забезпечити до 1690 Вт потужності для експорту. Після здійснення додаткових технічних заходів пропускна спроможність для продажу електроенергії за кордон може зрости до 4-5 ГВт», — зазначив Міністр.
Він наголосив, що поступове збільшення експорту електроенергії приноситиме кошти для стабілізації фінансового стану українського енергоринку. Європейські країни, своєю чергою, отримають змогу забезпечити більш стабільне енергопостачання та замістити російські енергоресурси.
Джерело: КМУ