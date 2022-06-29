На півдні Туреччини знайшли поклади високоякісної нафти

«У двох свердловинах в Адані знайдено високоякісну нафту. Вартість запасів оцінюється приблизно в 1 млрд. доларів. Пробуривши ще 8 свердловин на тому самому родовищі, хочемо продовжити роботу на 10 свердловинах», – сказав Ердоган.

Нафту було знайдено біля Сойсали в районі Джейхан провінції Адана внаслідок дворічної роботи на дослідницьких родовищах «Чукурова 1» та «Чукурова 2», що належать Turkish Petroleum Corporation (TPAO).

У Туреччині зварили і спустили в море першу трубу газопроводу в Чорному морі від родовища Сакарія, де два роки тому було знайдено значні поклади природного газу.

Джерело: elektrovesti.net