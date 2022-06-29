Оперативні дані про роботу енергосистеми України станом на 28 червня 2022 року

За минулу добу відновлено електропостачання близько 35,67 тис.і споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.
Зокрема:
- У Харківській області – близько 19 тис.;
- У Запорізькій – 12 тис.;
- У Донецькій – 4,4 тис.;
- У Миколаївській – 270 споживачам.
Станом на 28 червня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими близько 770 населених пунктів, загалом близько 604,1 тис. споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 348 тис., Луганській – понад 128,2 тис., Харківській – близько 35,3 тис. споживачів.
Без газопостачання залишаються понад 181,3 тис. абонентів.
Попри те, що у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах, українські енергетики докладають максимум зусиль, щоб оперативно повернути енергопостачання громадянам.
Джерело: КМУ