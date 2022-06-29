Рост цен на энергоносители не должен быть поводом остановить поддержку Украины – НАТО

Обновлено: Июнь 29, 2022.

Рост цен на энергоносители не должен быть поводом остановить поддержку Украины – НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает, что государствам Альянса следует продолжать поддержку Украины в противостоянии с российским вторжением, несмотря на резкий рост цен на энергоносители.

Об этом он заявил на публичном форуме НАТО на полях саммита Альянса, сообщает «Европейская правда».

Столтенберг комментировал обеспокоенность тем, что резкий рост цен на энергоносители может привести к потере поддержки населением решений правительств поддерживать Украину.

«Нам нужно доказать, как важна борьба, которая сейчас ведется, и как нам важно поддерживать Украину», — сказал Йенс Столтенберг.

Он признал, что население в странах НАТО и государствах-партнерах ощущает последствия войны в повышенных ценах на энергоносители. Но, отметил Столтенберг, украинский народ платит гораздо более высокую цену.

«Эта ситуация совсем отличается от того, что происходит в Украине, где людей убивают, где они свидетели зверств», — отметил генсек Альянса.

«В наших интересах поддержать Украину. Это наш близкий партнер в течение многих лет. Если Путин выиграет эту войну, мир государств НАТО будет опасен», – отметил Столтенберг.

Джерело: Экономическая правда

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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