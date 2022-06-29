Рост цен на энергоносители не должен быть поводом остановить поддержку Украины – НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает, что государствам Альянса следует продолжать поддержку Украины в противостоянии с российским вторжением, несмотря на резкий рост цен на энергоносители.

Об этом он заявил на публичном форуме НАТО на полях саммита Альянса, сообщает «Европейская правда».

Столтенберг комментировал обеспокоенность тем, что резкий рост цен на энергоносители может привести к потере поддержки населением решений правительств поддерживать Украину.

«Нам нужно доказать, как важна борьба, которая сейчас ведется, и как нам важно поддерживать Украину», — сказал Йенс Столтенберг.

Он признал, что население в странах НАТО и государствах-партнерах ощущает последствия войны в повышенных ценах на энергоносители. Но, отметил Столтенберг, украинский народ платит гораздо более высокую цену.

«Эта ситуация совсем отличается от того, что происходит в Украине, где людей убивают, где они свидетели зверств», — отметил генсек Альянса.

«В наших интересах поддержать Украину. Это наш близкий партнер в течение многих лет. Если Путин выиграет эту войну, мир государств НАТО будет опасен», – отметил Столтенберг.

Джерело: Экономическая правда