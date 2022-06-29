В Штатах задержали танкер с нефтью, шедший из российского порта – медиа

Обновлено: Июнь 29, 2022.

В Штатах задержали танкер с нефтью, шедший из российского порта – медиа

Власти США задержали греческий танкер Daytona, направлявшийся из России в штат Луизиана с, вероятно, российскими нефтепродуктами.

Об этом The Wall Street Journal сообщили информированные собеседники.

По данным издания, танкер был нанят швейцарской компанией Vitol и в начале июня отправился из Таманского полуострова РФ в Черном море с мазутом и вакуумным газойлем. Он должен был прибыть в порт Орлеан в воскресенье.

Но Daytona не разрешили разгрузить нефтепродукты. Судно задержали, пока таможенная и пограничная служба США осуществляет его проверку.

В компании Vitol заявили The Wall Street Journal, что действуют в соответствии со всеми законами и постановлениями, включая санкции. Официально американские власти ситуацию не комментировали.

В марте США запретили импорт сжиженного природного газа, каменного угля, нефти и продуктов переработки нефти из России. Но эти ограничения могут не действовать, если продукт имеет смешанное происхождение.

Управление по контролю за иностранными активами США обычно устанавливает, что товар происходит из определенной страны, если на 25% или более состоит из добытого в ней сырья. Непонятно, было ли сделано исключение для нефти и нефтепродуктов – в частности, дизельного топлива и бензина.

Источник: Экономическая правда

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(Всего статей: 179)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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