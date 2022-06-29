Зі 107 перевірених АЗС лише на 43 не було порушень — Держпродспоживслужба

Головним управлінням було організовано роботу моніторингових груп, які працювали в 10 районах міста Києва у складі працівників Головного управління Держпроспоживслужби в м. Києві, районних у місті Києві державних адміністрацій КП «Муніципальна охорона» та працівників Національної поліції України.

З 10 травня 2022 року за підсумками моніторингу було розпочато 107 перевірок.

Станом на 27 червня 2022 року всі перевірки завершені.

За підсумками перевірок — 43 перевірки завершені без порушень законодавства, 43 перевірки завершені із порушеннями на загальну суму штрафу 1млн. 245 тис.300 грн, з них 11 перевірок було встановлено порушення пункту 4 частини 1 статті 20 Закону України «Про ціни і ціноутворення», а саме створення перешкод посадовим особам.

На сьогодні триває робота по винесенню рішень, щодо застосування адміністративно-господарських санкцій.

Джерело: Держпродспоживслужба