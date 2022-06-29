Зі 107 перевірених АЗС лише на 43 не було порушень — Держпродспоживслужба

Обновлено: Июнь 29, 2022.

Зі 107 перевірених АЗС лише на 43 не було порушень — Держпродспоживслужба

Головним управлінням було організовано  роботу моніторингових груп, які працювали в 10  районах міста Києва у складі працівників Головного управління Держпроспоживслужби в м. Києві, районних у місті Києві державних адміністрацій КП «Муніципальна охорона» та працівників Національної поліції України.

З 10 травня 2022 року за підсумками моніторингу було розпочато 107 перевірок.

Станом на 27 червня 2022 року всі  перевірки завершені.

За підсумками перевірок — 43 перевірки завершені без порушень законодавства, 43 перевірки завершені  із порушеннями на загальну суму штрафу 1млн. 245 тис.300 грн, з них 11 перевірок було встановлено порушення пункту 4 частини 1 статті 20 Закону України «Про ціни і ціноутворення», а саме створення перешкод посадовим особам.

На сьогодні триває робота по винесенню рішень, щодо застосування адміністративно-господарських санкцій.

Джерело: Держпродспоживслужба

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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