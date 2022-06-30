Цены на нефть стабильны

Обновлено: Июнь 30, 2022.

Цены на нефть стабильны

Цены на нефть стабильны в четверг, но завершают месяц снижением, что будет отмечено впервые с ноября.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 мск в четверг составляет $115,7 за баррель, что на $0,56 (0,48%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $1,72 (1,5%), до $116,26 за баррель. Срок действия августовских фьючерсов истекает вместе с закрытием торгов 30 июня. Более активно торгуемые сентябрьские контракты выросли в цене на $0,13 (0,11%), до $112,57 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $109,91 за баррель, что на $0,13 (0,12%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в среду стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,98 (1,8%), до $109,78 за баррель.

Данные министерства энергетики США, опубликованные в среду, показали снижение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 24 июня, на 2,76 млн баррелей — до 415,57 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,64 млн баррелей, дистиллятов — на 2,56 млн баррелей.

Опасения, связанные с возможностью глобального экономического спада и, соответственно, сокращения спроса на нефть в результате ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми центробанками оказывало давление на рынок в июне. Эти опасения отодвинули на задний план сигналы относительно возможного сокращения предложения нефти на мировом рынке.

В центре внимания трейдеров в четверг — встреча министров государств ОПЕК+, которая назначена на 14:30 МСК. За полчаса до нее состоится заседание министерского мониторингового комитета альянса. Рынок ожидает, что ОПЕК+ в очередной раз утвердит небольшое увеличение объемов добычи, отмечает агентство Bloomberg.

«Я не ожидают никаких сюрпризов от ОПЕК+, — говорит аналитик ING Groep NV в Сингапуре Уоррен Паттерсон. — Я думаю, это будет очень быстрое заседание».

Источник: ru.investing

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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