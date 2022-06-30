Напрацьовано механізм закупівель вугілля українського видобутку для створення додаткового резерву, – Герман Галущенко

Обновлено: Июнь 30, 2022.

Напрацьовано механізм закупівель вугілля українського видобутку для створення додаткового резерву, – Герман Галущенко

Міністр енергетики України Герман Галущенко та перший заступник Міністра Юрій Власенко зустрілися з представниками вуглевидобувних підприємств в рамках засідання Президії ЦП Профспілки працівників вугільної галузі України.

Вони обговорили питання роботи галузі, яка значно постраждала від дій російських окупантів, адже більша частина українських шахт опинилася на окупованих територіях чи постраждала від бойових дій.

«Хочу відзначити героїзм наших шахтарів, які, ризикуючи своїм життям, продовжують видобувати вугілля і захищають шахти від руйнувань під ворожими обстрілами», — наголосив Герман Галущенко.

Він зауважив, що для сталого проходження опалювального періоду необхідно нарощувати власний видобуток вугілля на шахтах, що зараз працюють.

«Ми зацікавлені у власному видобутку, у тому, щоб країна була забезпечена власним вугіллям, і Міністерство вживає всіх можливих заходів для цього. Україна має бути максимально незалежною в контексті забезпечення теплової генерації вугіллям», — зазначив Міністр.

За його словами, вже напрацьовано механізм закупівель вітчизняного вугілля для створення додаткового резерву на осінньо-зимовий період.

Джерело: КМУ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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