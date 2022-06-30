Напрацьовано механізм закупівель вугілля українського видобутку для створення додаткового резерву, – Герман Галущенко

Міністр енергетики України Герман Галущенко та перший заступник Міністра Юрій Власенко зустрілися з представниками вуглевидобувних підприємств в рамках засідання Президії ЦП Профспілки працівників вугільної галузі України.

Вони обговорили питання роботи галузі, яка значно постраждала від дій російських окупантів, адже більша частина українських шахт опинилася на окупованих територіях чи постраждала від бойових дій.

«Хочу відзначити героїзм наших шахтарів, які, ризикуючи своїм життям, продовжують видобувати вугілля і захищають шахти від руйнувань під ворожими обстрілами», — наголосив Герман Галущенко.

Він зауважив, що для сталого проходження опалювального періоду необхідно нарощувати власний видобуток вугілля на шахтах, що зараз працюють.

«Ми зацікавлені у власному видобутку, у тому, щоб країна була забезпечена власним вугіллям, і Міністерство вживає всіх можливих заходів для цього. Україна має бути максимально незалежною в контексті забезпечення теплової генерації вугіллям», — зазначив Міністр.

За його словами, вже напрацьовано механізм закупівель вітчизняного вугілля для створення додаткового резерву на осінньо-зимовий період.

Джерело: КМУ