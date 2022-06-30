Росіяни б’ють по Лисичанську: зруйнований відділ поліції і НПЗ

Російські загарбники не полишають наміру захопити місто Лисичанськ у Луганській області – у результаті численних авіаударів знищений відділок поліції та пошкоджена територію НПЗ.
Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram
Пряма мова Гайдая: «Вранці 30 червня росіяни ведуть наступ поблизу Верхньокам’янки та штурмові дії поблизу Лисичанського нафтопереробного заводу».
Деталі: За словами голови ОВА, росіяни кинули практично всі сили на захоплення міста і обстрілюють його зі всіх наявних видів озброєння.
Також 29 червня окупанти нанесли авіаудари по території нафтопереробного заводу та у районі Вовчоярівки та повністю знищилио приміщення відділу поліції.
Джерело: Українська правда