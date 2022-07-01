Держенергоефективності працює над розвитком можливостей для виробництва біометану в Украї

Набуття Україною статусу кандидата на членство в ЄС надає додатковий стимул до спільного з ЄС руху в питаннях сталості, зокрема, розвитку відновлюваних газів. Це, своєю чергою, є одним із пріоритетів роботи Держенергоефективності.

«Одна з ключових позицій закону, що дає змогу українському бізнесу розвивати виробництво біометану, – це ще й можливість його експорту. І для цього закон визначив необхідність створення відповідного реєстру і механізм надання гарантій походження біометану», – повідомив Голова Держенергоефективності Валерій Безус на відкритті засідання, присвяченого розвитку відновлюваних газів.

Попри надзвичайно короткі терміни, передбачені законом, Держенергоефективності разом із Міненерго доклало максимальні зусилля і минулого року буквально за місяць було розроблено проєкт постанови Уряду щодо Порядку функціонування реєстру біометану.

На сьогодні проєкт цього акта вже погоджений ЦОВВ та направлено до Міненерго для подальшого подання на розгляд Уряду.

«Cподіваємось, що ми виходимо на фінішну пряму у прийнятті постанови щодо створення реєстру біометану», — повідомив Голова.

Запуск реєстру забезпечить можливість верифікувати та надавати гарантії походження на біометан, поданий в газотранспортну систему.

Реєстр біометану розроблено з урахуванням правил функціонування подібних реєстрів країн ЄС. Тому передбачається як виробництво і використання біометану в Україні для заміщення газу, так і потенційна можливість його продажу в країни ЄС.

Відповідно до закону Держенергоефективності буде вести Реєстр біометану та видавати гарантії і сертифікати походження біометану.

«Наразі ми розробляємо єдину платформу, на якій будуть видаватися гарантії походження не лише біометану, а й енергії з усіх інших відновлюваних джерел. Це державницький підхід, який відповідає і новій європейській директиві RED II, яка вже є обов’язковою для імплементації Україною за рішенням Енергетичного Співтовариства», — роз’яснила Олена Ленська – заступник директора Департаменту розвитку відновлюваної енергетики Держенергоефективності.

У цілому на важливості розвитку сфери виробництва біометану як для внутрішнього ринку, так і для ЄС наголосили усі учасники зустрічі – представники Комітету ВРУ з питань енергетики і ЖКГ, Міненерго, Оператора ГТС України, ГК «Нафтогаз України», Біоенергетичної асоціації, підприємці. Зокрема, йшлося про конкурентні переваги України у цьому напрямі, особливо у контексті амбітних планів ЄС — позбутися залежності від російського газу і досягти виробництва 35 млрд м3 біометану у рік до 2030 року.

Також було розглянуто пропозиції Біоенергетичної асоціації щодо розвитку цієї сфери у коротко, середньо- та довгостроковій перспективі до 2050 року, позиції Оператора ГТС України і ГК «Нафтогаз України» та обговорено потенційні вітчизняні проєкти з виробництва біометану.

Джерело: elektrovesti.net