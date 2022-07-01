Нефть дешевеет, завершая неделю снижением

Нефтяные цены опускаются сегодня, завершая неделю снижением, на фоне очередных сигналов, что экономка США замедляется, и спрос на энергоресурсы может сократиться.

Статданные, опубликованные накануне, показали уменьшение темпов роста расходов населения США в мае до минимальных с начала текущего года 0,2% с 0,6% в апреле. На долю потребительских расходов приходится 70% американского ВВП, и статданные были восприняты рынками как негативный экономический сигнал.

«Очевидно, что в данный момент направление цен на нефть определяют макроэкономические новости, — отмечает аналитик ING Groep NV в Сингапуре Уоррен Паттерсон, слова которого приводит Bloomberg. — Однако ситуация с предложением на рынке остается напряженной, и это будет сдерживать снижение цен».

Стоимость сентябрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск составляла $108,84 за баррель, что на $0,19 (0,17%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $3,42 (3%), до $109,03 за баррель.

Цена фьючерсов на на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляла к этому времени $105,39 за баррель, что на $0,37 (0,35%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в четверг стоимость этих контрактов упала на $4,02 (3,7%), до $105,76 за баррель.

Стоимость Brent уменьшилась на 6,5% в июне, но выросла на 6% по итогам 2-го квартала, WTI упала на 7,8% за месяц и поднялась на 5,5% за квартал, свидетельствуют данные Market Data. За первое полугодие Brent подорожала на 48%, WTI — на 41%.

Министры государств ОПЕК+ по итогам заседания в четверг приняли решение подтвердить ранее намеченный план увеличения квот нефтедобычи на 648 тыс. баррелей в сутки в августе. Президент США Джо Байден позднее в этом месяце отправится на Ближний Восток для обсуждения с Саудовской Аравией и ОАЭ возможностей более активного наращивания добычи.

Источник: ru.investing