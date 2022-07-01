Обстріл російськими ракетами нафтобази на Київщині завдав збитків довкіллю на півмільйона гривень

Обновлено: Июль 01, 2022.

Обстріл російськими ракетами нафтобази на Київщині завдав збитків довкіллю на півмільйона гривень

У Київській області ракетними ударами по Калинівці на Фастівщині військові рф завдали збитків довкіллю на пів мільйона гривень. Після обстрілу нафтобази 24 березня пожежа тривала 5 днів, в атмосферне повітря області потрапило 20 тисяч тонн забруднюючих речовин. 

Про це, як передає , йдеться в повідомленні Державної екологічної інспекції Столичного округу.

“У результаті влучання ракет, 24 березня 2022 року, у нафтобазу в смт. Калинівка, Фастівського району Київської області, знищено 22 резервуари з нафтопродуктами, 8 залізничних естакад з вагонами-цистернами, трубопроводи”, – йдеться в повідомленні.

Екоінспектори зауважили, що пожежа на нафтобазі тривала 5 днів. В результаті горіння 5,8 тисяч тонн палива в атмосферне повітря Київщини потрапило 20 тисяч тонн забруднюючих речовин, в тому числі:

  • 19 тисяч 935 тонн діоксиду вуглецю,
  • 36 тонн оксиду вуглецю,
  • 8 тонн діоксиду азоту,
  • 3 тонн оксиду цинку.

Загальна сума збитків за забруднення атмосферного повітря складає 424 млн 716 тис. гривень.

Також під час огляду екоінспекторами нафтобази було виявлено, що через пошкодження бетонних подушок під резервуарами стався витік,  що призвело до забруднення ґрунту нафтопродуктами. Встановлено перевищення гранично-допустимих концентрацій нафтопродуктів у 16 разів. Площа забруднених земель складає 25,5 тисяч м2.

Розмір шкоди завданої землі, грунтам становить 83 млн 716 тис. гривень.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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