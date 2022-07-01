Обстріл російськими ракетами нафтобази на Київщині завдав збитків довкіллю на півмільйона гривень

Про це, як передає KВ, йдеться в повідомленні Державної екологічної інспекції Столичного округу.

“У результаті влучання ракет, 24 березня 2022 року, у нафтобазу в смт. Калинівка, Фастівського району Київської області, знищено 22 резервуари з нафтопродуктами, 8 залізничних естакад з вагонами-цистернами, трубопроводи”, – йдеться в повідомленні.

Екоінспектори зауважили, що пожежа на нафтобазі тривала 5 днів. В результаті горіння 5,8 тисяч тонн палива в атмосферне повітря Київщини потрапило 20 тисяч тонн забруднюючих речовин, в тому числі:

19 тисяч 935 тонн діоксиду вуглецю,

36 тонн оксиду вуглецю,

8 тонн діоксиду азоту,

3 тонн оксиду цинку.

Загальна сума збитків за забруднення атмосферного повітря складає 424 млн 716 тис. гривень.

Також під час огляду екоінспекторами нафтобази було виявлено, що через пошкодження бетонних подушок під резервуарами стався витік, що призвело до забруднення ґрунту нафтопродуктами. Встановлено перевищення гранично-допустимих концентрацій нафтопродуктів у 16 разів. Площа забруднених земель складає 25,5 тисяч м2.

Розмір шкоди завданої землі, грунтам становить 83 млн 716 тис. гривень.