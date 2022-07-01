Російські окупанти хочуть приєднати ВЕС в Херсонській області до Криму

Обновлено: Июль 01, 2022.

Російські окупанти хочуть приєднати ВЕС в Херсонській області до Криму

Російські окупанти хочуть приєднати діючі вітрові електростанції у Херсонській області до Криму, передає Енергореформа.

Про це повідомив глава Української вітроенергетичної асоціації України Андрій Конеченков.

«Вже розглядається питання в Херсонській області. Рашисти хочуть приєднати до Криму наші діючі вітрові електростанції. Не знаю, чим це закінчиться, але наші фахівці не виходять на роботу, щоб блокувати таку можливість», – сказав Конеченков під час дискусії, організованій Київською школою енергетичної політики 30 червня.

При цьому він зазначив, що 85% вітрової генерації України перебувають на окупований території або змушені були зупинитися з міркувань безпеки.

«5 турбін ми уже втратили. Серед них одна турбіна «Сивашенергопрому», яку розстріляли. Ще 4 чотири турбіни компанії VindKraft пошкоджені. На жаль, наші фахівці не можуть заїхати на території, бо йдуть обстріли або їх туди не допускають», – описав ситуацію глава УВЕА.

Він також зазначив, що із 65 МВт потужності СЕС «Токмак Солар Енерджі», про яку ЗМІ писали, що вона вивезена окупантами, залишилося працювати 40 МВт.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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