Російські окупанти хочуть приєднати ВЕС в Херсонській області до Криму

Російські окупанти хочуть приєднати діючі вітрові електростанції у Херсонській області до Криму, передає Енергореформа.
Про це повідомив глава Української вітроенергетичної асоціації України Андрій Конеченков.
«Вже розглядається питання в Херсонській області. Рашисти хочуть приєднати до Криму наші діючі вітрові електростанції. Не знаю, чим це закінчиться, але наші фахівці не виходять на роботу, щоб блокувати таку можливість», – сказав Конеченков під час дискусії, організованій Київською школою енергетичної політики 30 червня.
При цьому він зазначив, що 85% вітрової генерації України перебувають на окупований території або змушені були зупинитися з міркувань безпеки.
«5 турбін ми уже втратили. Серед них одна турбіна «Сивашенергопрому», яку розстріляли. Ще 4 чотири турбіни компанії VindKraft пошкоджені. На жаль, наші фахівці не можуть заїхати на території, бо йдуть обстріли або їх туди не допускають», – описав ситуацію глава УВЕА.
Він також зазначив, що із 65 МВт потужності СЕС «Токмак Солар Енерджі», про яку ЗМІ писали, що вона вивезена окупантами, залишилося працювати 40 МВт.