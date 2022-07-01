Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти

Страны – члены ОПЕК и десять стран – союзников Организации, известные как ОПЕК+, договорились об увеличении уровня добычи нефти в августе на 648 тыс. баррелей в сутки.

Как передает Укринформ, соответствующее решение было принято во время 30-й министерской встречи ОПЕК+ в четверг в режиме видеоконференции.

«Подтвердить план корректировки добычи и ежемесячный механизм корректировки добычи, утвержденный на 19-й и 29-й министерских встречах ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, а также решение скорректировать месячную общую добычу в августе 2022 года на 0,648 млн баррелей в сутки», – говорится в опубликованном на сайте ОПЕК итоговом коммюнике.

Также решено было провести 3 августа следующую министерскую встречу в формате ОПЕК+, которая состоит из стран — членов ОПЕК с лидером Саудовской Аравией и десяти стран — не членов, включая россию.

Как сообщалось, в начале июня лидеры стран Европейского Союза согласовали шестой пакет санкций против российской федерации, предусматривающий частичное эмбарго на импорт российской нефти и отключение Сбербанка от системы SWIFT.

Кроме того, 17 июня Норвегия ввела эмбарго на импорт российской нефти по морским путям. В декабре 2022 года начнет действовать запрет на импорт сырой нефти, а с февраля он будет касаться и нефтепродуктов. Таким образом, страна, не являющаяся членом ЕС, присоединилась к его шестому пакету санкций против россии.

Кроме того, страны G7 заявили, что рассмотрят вариант запрета всех услуг, позволяющих транспортировать российскую нефть по морскому пути, если она будет закуплена не по определенной цене.