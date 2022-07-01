Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти

Обновлено: Июль 01, 2022.

Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти
Страны – члены ОПЕК и десять стран – союзников Организации, известные как ОПЕК+, договорились об увеличении уровня добычи нефти в августе на 648 тыс. баррелей в сутки.

Как передает Укринформ, соответствующее решение было принято во время 30-й министерской встречи ОПЕК+ в четверг в режиме видеоконференции.

«Подтвердить план корректировки добычи и ежемесячный механизм корректировки добычи, утвержденный на 19-й и 29-й министерских встречах ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, а также решение скорректировать месячную общую добычу в августе 2022 года на 0,648 млн баррелей в сутки», – говорится в опубликованном на сайте ОПЕК итоговом коммюнике.

Также решено было провести 3 августа следующую министерскую встречу в формате ОПЕК+, которая состоит из стран — членов ОПЕК с лидером Саудовской Аравией и десяти стран — не членов, включая россию.

Как сообщалось, в начале июня лидеры стран Европейского Союза согласовали шестой пакет санкций против российской федерации, предусматривающий частичное эмбарго на импорт российской нефти и отключение Сбербанка от системы SWIFT.

Кроме того, 17 июня Норвегия ввела эмбарго на импорт российской нефти по морским путям. В декабре 2022 года начнет действовать запрет на импорт сырой нефти, а с февраля он будет касаться и нефтепродуктов. Таким образом, страна, не являющаяся членом ЕС, присоединилась к его шестому пакету санкций против россии.

Кроме того, страны G7 заявили, что рассмотрят вариант запрета всех услуг, позволяющих транспортировать российскую нефть по морскому пути, если она будет закуплена не по определенной цене.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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