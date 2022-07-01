Totalenergies знизить ціни на пальне для автовласників у Франції

Обновлено: Июль 01, 2022.

Totalenergies знизить ціни на пальне для автовласників у Франції

TotalEnergies вживе додаткових заходів, щоб допомогти споживачам впоратися зі зростанням цін на енергоносії. У четвер вона оголосила про знижки на роздрібні ціни на пальне на французьких бензозаправних станціях.

Про це пише kosatka.media з посиланням на  Прайм.

Французька нафтогазова компанія заявила, що з 1 липня по 31 серпня запровадить на місцевих придорожніх заправках знижку у розмірі 0,12 євро на літр палива. З урахуванням державної знижки на паливо, яка дорівнює 0,18 євро, сумарна знижка на заправках TotalEnergies досягне 0,30 євро на літр.

«Вже кілька місяців зростання витрат на енергоресурси сприяє підвищенню цін на паливо і негативно відбивається на купівельній спроможності громадян Франції, яким машина необхідна для пересування. Насамперед цей вплив відчувають незаможні люди», — зазначила TotalEnergies. «У відповідь TotalEnergies знову бере на себе зобов’язання перед своїми клієнтами у Франції у вигляді літньої знижки, якою, як очікується, скористається близько 17 млн ​​осіб», — додала вона.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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