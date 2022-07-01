Totalenergies знизить ціни на пальне для автовласників у Франції

TotalEnergies вживе додаткових заходів, щоб допомогти споживачам впоратися зі зростанням цін на енергоносії. У четвер вона оголосила про знижки на роздрібні ціни на пальне на французьких бензозаправних станціях.

Про це пише kosatka.media з посиланням на Прайм.

Французька нафтогазова компанія заявила, що з 1 липня по 31 серпня запровадить на місцевих придорожніх заправках знижку у розмірі 0,12 євро на літр палива. З урахуванням державної знижки на паливо, яка дорівнює 0,18 євро, сумарна знижка на заправках TotalEnergies досягне 0,30 євро на літр.

«Вже кілька місяців зростання витрат на енергоресурси сприяє підвищенню цін на паливо і негативно відбивається на купівельній спроможності громадян Франції, яким машина необхідна для пересування. Насамперед цей вплив відчувають незаможні люди», — зазначила TotalEnergies. «У відповідь TotalEnergies знову бере на себе зобов’язання перед своїми клієнтами у Франції у вигляді літньої знижки, якою, як очікується, скористається близько 17 млн ​​осіб», — додала вона.