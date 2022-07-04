4 липня: Ситуація в енергетиці

Обновлено: Июль 04, 2022.

4 липня: Ситуація в енергетиці

Головне:

  • В Україні планують побудувати 7,1 ГВт нових потужностей зеленої енергетики
  • Рішення Уряду про зменшення втричі нормативу сплати дивідендів «Нафтогазом» вивільнило 8,5 млрд грн на закупку газу
  • «Укртранснафта» виплатила «Нафтогазу» 283 млн грн дивідендів за 2021 рік

Стабільність інфраструктури

  • Електроенергія
  • Міністр енергетики України Герман Галущенко наголосив, що зелена трансформація буде в центрі післявоєнного відновлення України.
  • Мета – побудувати 7,1 ГВт нових потужностей відновлюваних джерел енергії, переходячи на ринкові моделі стимулювання зеленої енергетики, зокрема, «зелені» аукціони.
  • Плануємо на першому етапі встановити 750 МВт акумулюючих потужностей. Це підвищить стабільність енергетичної системи.
  • Вагомий внесок в зелену трансформацію може зробити розвиток водневої енергетики. Розглядаємо 10 ГВт експорту водню з України до ЄС, який окреслила Єврокомісія як наш стартовий показник
  • Україна та Швейцарія підписали угоду, що передбачає «зелені» інвестиції в проекти у сфері енергетики, теплопостачання та промисловості, заявив прем’єр Денис Шмигаль.
  • Російські військові завдали масованих ракетних ударів в районі Вуглегірської ТЕС, повідомив Генштаб ЗСУ.
  • За минулу добу відновлено електропостачання 4,86 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії. Зокрема у Донецькій області – 3,9 тисячам, Миколаївській – 700 споживачам, Сумській – 160 споживачам, Чернігівській — 100 споживачам.
  • Станом на 4 липня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими близько 797 населених пунктів, загалом близько 599,8 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 352,2 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисяч, Харківській – близько 33,8 тисяч, Миколаївській – 30,9 тисяч споживачів.
  • За минулий тиждень на сході включено в мережу після аварійно-відновлювальних робіт дві повітряні лінії 330 кВ. Там же продовжуються ремонтні роботи на підстанції 330 кВ.
  • У центральному регіоні ліквідуються пошкодження на волоконно-оптичних лініях зв’язку.

Газ

  • НАК «Нафтогаз України» після рішення уряду про зменшення з 95% до 30% базового нормативу сплати дивідендів отримав приблизно 8,5 млрд грн, які спрямує на закупівлю газу для опалювального сезону 2022/2023, повідомив глава компанії Юрій Вітренко. Він зазначив, що у зв’язку з рішенням уряду «Нафтогаз» доплатив 1,6 млрд грн до сплачених у березні авансом 2,3 млрд грн дивідендів з прибутку за 2021 рік понад 12 млрд грн.
  • Вітренко також зазначив, що за 5 місяців 2022 року НАК сплатила до держбюджету 47 млрд грн, що складає третину усіх податкових надходжень до державної казни.
  • Уряд Норвегії разом з газовидобувними компаніями розгляне питання про постачання природного газу в Україну, заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере. Незважаючи на те, що видобування палива в країні зараз здійснюється на максимальних потужностях, його рівень все одно можна трохи збільшити, щоб забезпечити європейських партнерів. Зокрема й Україну.
  • Набуття Україною статусу кандидата на членство в ЄС надає додатковий стимул до спільного з ЄС руху в питаннях сталості, зокрема, розвитку відновлюваних газів. Це, своєю чергою, є одним із пріоритетів роботи Держенергоефективності, повідомив Голова Держенергоефективності Валерій Безус.

Пальне

Оператор нафтотранспортної системи України «Укртранснафта» виплатила НАК «Нафтогаз України» як її одноосібному акціонеру 283 млн грн за результатами фінансово-господарської діяльності діяльності у 2021 році. Ця сума дорівнює 95% чистого прибутку компанії у 2021 році.

Міжнародний вимір та санкції

  • Уряд Німеччини конфіскував три танкери зі зрідженим газом, які належали дочірній компанії Газпрому Gazprom Germania
  • Канада закликала росію негайно припинити всі ворожі дії на ядерних об’єктах в Україні

За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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