Робота енергосистеми України станом на 4 липня 2022 року

За минулу добу відновлено електропостачання 4,86 тисячі споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.
Зокрема, у Донецькій області – 3,9 тисячі, Миколаївській – 700 споживачам, Сумській – 160 споживачам, Чернігівській — 100 споживачам.
Газопостачання відновлено близько 2,38 тисячі абонентів.
Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.
Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах.
Станом на 4 липня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими близько 797 населених пунктів, загалом близько 599,8 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 352,2 тисячі, Луганській – понад 128,2 тисячі, Харківській – близько 33,8 тисячі, Миколаївській – 30,9 тисячі споживачів.
Без газопостачання залишаються близько 181,3 тисячі абонентів.
Джерело: КМУ