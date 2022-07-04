Украина должна реформироваться сейчас, а не ждать «план Маршалла» — Чернышов

Украина возлагает большие надежды на так называемый второй «план Маршалла», но восстанавливать и реформировать государство нужно уже сейчас.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом заявил министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов во время панели «Прокладывание пути к успешному и инклюзивному процессу восстановления Украины» на полях конференции по вопросам восстановления Украины в швейцарском Лугано.

«Нужно понимать, что восстановление будет иметь три основных этапа: первый будет проходить во время войны, в условиях военного положения; после окончания войны – это предоставление базовой инфраструктуры и базовых услуг для населения; третий этап – знаменитый «план Маршалла»… Дело в том, что «план Маршалла» произойдет только после того, как будет завершен второй этап… Но мы не в той позиции, чтобы ждать, пока война завершится», — подчеркнул Чернышов.

Министр сказал, что речь идет о десятках миллиардов долларов, которые будут привязаны к условиям структурных реформ, и «никто не будет финансировать Украину, пока она не будет реконструирована, причем речь идет не об инфраструктурной реконструкции».

Восстановление важно даже сейчас, заявил Чернышов. По его словам, необходимо обеспечить «аварийное восстановление» там, где это возможно, особенно в деоккупированных регионах; нужно подготовиться к зимнему (отопительному) сезону, восстановить инфраструктуру, которая была существенно повреждена и разрушена.

Восстановление Украины, подчеркнул министр, возможно при условии нескольких факторов: структурные реформы, верховенство права, борьба с коррупцией, судебная реформа.

Он также отметил, что децентрализация придала много стойкости громадам против российской агрессии.