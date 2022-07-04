Украина должна реформироваться сейчас, а не ждать «план Маршалла» — Чернышов

Обновлено: Июль 04, 2022.

Украина должна реформироваться сейчас, а не ждать «план Маршалла» — Чернышов
Украина возлагает большие надежды на так называемый второй «план Маршалла», но восстанавливать и реформировать государство нужно уже сейчас.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом заявил министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов во время панели «Прокладывание пути к успешному и инклюзивному процессу восстановления Украины» на полях конференции по вопросам восстановления Украины в швейцарском Лугано.

«Нужно понимать, что восстановление будет иметь три основных этапа: первый будет проходить во время войны, в условиях военного положения; после окончания войны – это предоставление базовой инфраструктуры и базовых услуг для населения; третий этап – знаменитый «план Маршалла»… Дело в том, что «план Маршалла» произойдет только после того, как будет завершен второй этап… Но мы не в той позиции, чтобы ждать, пока война завершится», — подчеркнул Чернышов.

Министр сказал, что речь идет о десятках миллиардов долларов, которые будут привязаны к условиям структурных реформ, и «никто не будет финансировать Украину, пока она не будет реконструирована, причем речь идет не об инфраструктурной реконструкции».

Восстановление важно даже сейчас, заявил Чернышов. По его словам, необходимо обеспечить «аварийное восстановление» там, где это возможно, особенно в деоккупированных регионах; нужно подготовиться к зимнему (отопительному) сезону, восстановить инфраструктуру, которая была существенно повреждена и разрушена.

Восстановление Украины, подчеркнул министр, возможно при условии нескольких факторов: структурные реформы, верховенство права, борьба с коррупцией, судебная реформа.

Он также отметил, что децентрализация придала много стойкости громадам против российской агрессии.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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