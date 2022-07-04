В Украине планируют построить 7,1 ГВт новых мощностей «зеленой» энергетики — Галущенко

«Зеленая» трансформация будет в центре послевоенного восстановления Украины. Цель – построить 7,1 ГВт новых мощностей возобновляемых источников энергии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины, передает Укринформ.

«Наша цель – построить 7,1 ГВт новых мощностей возобновляемых источников энергии, переходя на рыночные модели стимулирования зеленой энергетики, в частности, «зеленые» аукционы. Мы также планируем на первом этапе установить 750 МВт аккумулирующих мощностей. Это повысит стабильность энергетической системы», — сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Весомый вклад в зеленую трансформацию может внести развитие водородной энергетики.

«Мы рассматриваем 10 ГВт экспорта водорода из Украины в ЕС, который очертила Еврокомиссия как наш стартовый показатель», – отметил министр.

Галущенко подчеркнул, что зеленая трансформация будет в центре послевоенного обновления Украины. Декарбонизацию энергетического сектора Украины планируется проводить, в частности, благодаря развитию безопасной и углеродно-нейтральной ядерной энергетики. Также предусматривается поэтапный отказ от угольных электростанций, развитие возобновляемых источников энергии, развертывание аккумулирующих мощностей.

Как сообщалось, Министерство энергетики Украины установило новый порядок распределения средств для производителей электроэнергии из альтернативных источников на период военного положения. Теперь Государственное предприятие «Гарантированный покупатель» будет распределять между производителями электроэнергии по «зеленому» тарифу все денежные средства, полученные от продажи электрической энергии, производимой из альтернативных источников.