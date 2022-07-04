Рубрика | Україна

В Украине планируют построить 7,1 ГВт новых мощностей «зеленой» энергетики — Галущенко

Обновлено: Июль 04, 2022.

«Зеленая» трансформация будет в центре послевоенного восстановления Украины. Цель – построить 7,1 ГВт новых мощностей возобновляемых источников энергии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины, передает Укринформ.

«Наша цель – построить 7,1 ГВт новых мощностей возобновляемых источников энергии, переходя на рыночные модели стимулирования зеленой энергетики, в частности, «зеленые» аукционы. Мы также планируем на первом этапе установить 750 МВт аккумулирующих мощностей. Это повысит стабильность энергетической системы», — сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Весомый вклад в зеленую трансформацию может внести развитие водородной энергетики.

«Мы рассматриваем 10 ГВт экспорта водорода из Украины в ЕС, который очертила Еврокомиссия как наш стартовый показатель», – отметил министр.

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Галущенко подчеркнул, что зеленая трансформация будет в центре послевоенного обновления Украины. Декарбонизацию энергетического сектора Украины планируется проводить, в частности, благодаря развитию безопасной и углеродно-нейтральной ядерной энергетики. Также предусматривается поэтапный отказ от угольных электростанций, развитие возобновляемых источников энергии, развертывание аккумулирующих мощностей.

Как сообщалось, Министерство энергетики Украины установило новый порядок распределения средств для производителей электроэнергии из альтернативных источников на период военного положения. Теперь Государственное предприятие «Гарантированный покупатель» будет распределять между производителями электроэнергии по «зеленому» тарифу все денежные средства, полученные от продажи электрической энергии, производимой из альтернативных источников.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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