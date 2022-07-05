Герман Галущенко обговорив з Віце-президентом Єврокомісії посилення енергетичної складової у 7-му пакеті санкцій проти росії

Сьогодні на полях конференції з відновлення України у Лугано Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з Віце-президентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом.
Вони обговорили питання сьомого пакета санкцій проти росії, зокрема, необхідність посилення санкцій в енергетичній сфері.
Герман Галущенко наголосив, що продаж енергоресурсів до країн ЄС дозволяє росії фінансувати воєнну машину і продовжувати війну проти України.
«росія отримує мільярди євро від експорту енергоресурсів до Європи. Ці кошти фактично йдуть на вбивства мирних українців, на вбивства дітей, руйнування критичної інфраструктури, знищення нашої країни. Необхідно перекрити цей потік грошей, посиливши енергетичні санкції проти росії. І зміцнити енергетичну безпеку європейського континенту, позбавивши агресора можливості шантажувати цивілізований світ своїми енергоресурсами», — наголосив Герман Галущенко.
Також сторони обговорили необхідність неухильного дотримання чинних санкційних режимів, у тому числі запобігання можливим зловживанням та спробам росії ухилитися від чинних санкційних обмежень.
Джерело: КМУ