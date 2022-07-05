Герман Галущенко обговорив з Віце-президентом Єврокомісії посилення енергетичної складової у 7-му пакеті санкцій проти росії

Обновлено: Июль 05, 2022.

Герман Галущенко обговорив з Віце-президентом Єврокомісії посилення енергетичної складової у 7-му пакеті санкцій проти росії

Сьогодні на полях конференції з відновлення України у Лугано Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з Віце-президентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом.

Вони обговорили питання сьомого пакета санкцій проти росії, зокрема, необхідність посилення санкцій в енергетичній сфері.

Герман Галущенко наголосив, що продаж енергоресурсів до країн ЄС дозволяє росії фінансувати воєнну машину і продовжувати війну проти України.

«росія отримує мільярди євро від експорту енергоресурсів до Європи. Ці кошти фактично йдуть на вбивства мирних українців, на вбивства дітей, руйнування критичної інфраструктури, знищення нашої країни. Необхідно перекрити цей потік грошей, посиливши енергетичні санкції проти росії. І зміцнити енергетичну безпеку європейського континенту, позбавивши агресора можливості шантажувати цивілізований світ своїми енергоресурсами», — наголосив Герман Галущенко.

Також сторони обговорили необхідність неухильного дотримання чинних санкційних режимів, у тому числі запобігання можливим зловживанням та спробам росії ухилитися від чинних санкційних обмежень.

Джерело: КМУ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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