Захватчики разрушили или оккупировали 90% ветровых электростанций

российская армия разрушила, повредила или оккупировала 90% ветровых электростанций в Украине.

Об этом на международной конференции по восстановлению Украины в Лугано (Швейцария) сказал министр энергетики Герман Галущенко, сообщает корреспондент Укринформа.

«Они (россияне. — Ред.) уже разрушили, повредили или оккупировали многие наши станции и установки. В частности, когда мы говорим о производстве электроэнергии из ветра, то 90% (станций. — Ред.) оккупированы или разрушены», — отметил Галущенко.

Кроме того, разрушению или захвату подверглись 30% солнечных станций, 30,1% когенерационных установок, а также Запорожская АЭС

Галущенко призвал европейских партнеров помочь украинским городам, потерпевшим значительные разрушения из-за действий рф, восстановить энергетический сектор с применением «зеленых» технологий. Он подчеркнул, что даже сейчас энергомикс Украины на 70% безуглеродный.