Фьючерсы на нефть WTI подешевели во время американской сессии

На Нью-Йоркской товарной бирже с поставкой в августе торгуются по цене 98,75 долл. за баррель, на момент написания данного комментария опустившись на 0,75%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нашла поддержку на уровне 95,17 долл. и сопротивление — на 111,45 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,49% и торгуется на отметке 106,84 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на с поставкой в сентябре снизился на 2,02%, достигнув отметки 100,69 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на и составила 1,94 долл. за баррель.

Источник: ru.investing