G7 намерены вдвое сократить цены на нефть РФ

Обновлено: Июль 06, 2022.

G7 намерены вдвое сократить цены на нефть РФ

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что максимальные цены на нефть РФ после введения принудительных ограничений ее стоимости со стороны G7 составят не более половины текущей закупочной цены. Соответствующие слова Кисиды в понедельник, 4 июля, цитирует издание Japan Today.

Отмечается, что премьер-министр Японии анонсировал создание специального механизма, благодаря которому российскую нефть не будут покупать по более высокой цене, чем это будет прописано в совместном договоре.

Предполагается, что международные компании смогут транспортировать российскую сырую нефть и нефтепродукты по всему миру только в том случае, если она покупается по установленной цене. Ожидается, что ограничение цен на нефть придаст больше силы существующим санкциям, наложенным на Россию.

«Мы сталкиваемся с серьезной ситуацией, в которой нарушается мировой порядок. Мы должны показать, что за агрессию приходится платить высокую цену», — заявил премьер-министр.

Источник: ТонеТо

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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