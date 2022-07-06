G7 намерены вдвое сократить цены на нефть РФ

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что максимальные цены на нефть РФ после введения принудительных ограничений ее стоимости со стороны G7 составят не более половины текущей закупочной цены. Соответствующие слова Кисиды в понедельник, 4 июля, цитирует издание Japan Today.

Отмечается, что премьер-министр Японии анонсировал создание специального механизма, благодаря которому российскую нефть не будут покупать по более высокой цене, чем это будет прописано в совместном договоре.

Предполагается, что международные компании смогут транспортировать российскую сырую нефть и нефтепродукты по всему миру только в том случае, если она покупается по установленной цене. Ожидается, что ограничение цен на нефть придаст больше силы существующим санкциям, наложенным на Россию.

«Мы сталкиваемся с серьезной ситуацией, в которой нарушается мировой порядок. Мы должны показать, что за агрессию приходится платить высокую цену», — заявил премьер-министр.

Источник: ТонеТо