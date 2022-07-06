Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо умер в Нигерии в возрасте 63 лет

Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти Мохаммед Сануси Баркиндо умер в Нигерии в возрасте 63 лет.

Об этом в Twitter сообщил управляющий директор государственной Нигерийской национальной нефтяной компании (НННК) Меле Кьяри.

Баркиндо умер поздним вечером 5 июля. Ему было 63 года. Причину его смерти Кьяри не назвал. Во вторник Баркиндо находился в Нигерии и выступил на нефтегазовой конференции.

Мухаммед Баркиндо был генеральным секретарем ОПЕК с 2016 года. В организации он присутствовал с 1986-го в качестве члена делегации Нигерии. С 1993-го по 2008-й он был представителем Нигерии в ОПЕК.

Мухаммед Баркиндо более 20 лет работал на различных должностях в Нигерийской национальной нефтяной корпорации (Nigerian National Petroleum Corporation), также возглавлял ее представительство в Лондоне. Занимал должность управляющего и исполнительного директора по вопросам торговли нефтью и газом.