Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо умер в Нигерии в возрасте 63 лет

Обновлено: Июль 06, 2022.

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо умер в Нигерии в возрасте 63 лет

Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти Мохаммед Сануси Баркиндо умер в Нигерии в возрасте 63 лет.

Об этом в Twitter сообщил управляющий директор государственной Нигерийской национальной нефтяной компании (НННК) Меле Кьяри.

Баркиндо умер поздним вечером 5 июля. Ему было 63 года. Причину его смерти Кьяри не назвал. Во вторник Баркиндо находился в Нигерии и выступил на нефтегазовой конференции.

Мухаммед Баркиндо был генеральным секретарем ОПЕК с 2016 года. В организации он присутствовал с 1986-го в качестве члена делегации Нигерии. С 1993-го по 2008-й он был представителем Нигерии в ОПЕК.

Мухаммед Баркиндо более 20 лет работал на различных должностях в Нигерийской национальной нефтяной корпорации (Nigerian National Petroleum Corporation), также возглавлял ее представительство в Лондоне. Занимал должность управляющего и исполнительного директора по вопросам торговли нефтью и газом.

Автор:

(Всего статей: 209)

Приглашенный экспертСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: