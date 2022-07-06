Герман Галущенко представив інвестиційні проекти відновлення енергосектору України на суму понад $120 млрд

Міністр енергетики України Герман Галущенко взяв участь в економічному форумі «Приватний сектор і відновлення» в рамках Конференції з відновлення України у Лугано.

Міністр презентував потенційні інвестиційні проекти у різних галузях української енергетики на загальну суму понад $120 млрд. Так, основними напрямками для інвестицій в енергосектор України є атомна енергетика, відновлювана енергетика, гідроенергетика, виробництво водню та біопалива, підвищення гнучкості енергосистеми та будівництво маневрових потужностей, розвиток електромереж та енергетичної інфраструктури, видобування та транспортування газу, розвиток нафтотранспортної та нафтопереробної інфраструктури.

Одним з найперспективніших напрямків є саме атомна енергетика, адже вона є основною в енергосистемі України, і в середньому виробляє близько 60% всієї електроенергії в країні.

«Ми прагнемо розвивати атомну енергетику. Надзвичайно важливо, що навіть під час війни, в цей важкий період є компанії, готові інвестувати в Україну вже зараз. У нас є угоди з компанією Westinghouse, які передбачають будівництво 9 нових атомних енергоблоків за технологією АР1000 в найближчому майбутньому. Треба докласти багато зусиль для реалізації проектів, проте я впевнений, що ми зможемо це зробити. Це довгострокові програми з мільярдами доларів інвестицій в Україну», – зазначив Герман Галущенко.

Першими з цих 9 нових атомних енергоблоків мають бути побудовані 2 блоки на Хмельницькій АЕС, загальною потужністю 2 ГВт. Очікуваний обсяг інвестицій у цей проєкт – $14 млрд.

«Ми також підписали угоди щодо розширення постачання, а також виробництва ядерного палива. Це відбувалося на майданчику Хмельницької АЕС – делегація Westinghouse приїхала в Україну, незважаючи на воєнний стан. Це дуже важливо, адже показує, що інвестори не бояться приїжджати в Україну навіть під час війни. Вони вже зараз підтримують нас, вже зараз інвестують в Україну», – наголосив Міністр.

Він запевнив, що інвестори отримають всебічну підтримку від Міненерго і закликав розпочинати підготовку проектів і, за можливості, їх виконання, заздалегідь, не очікуючи на закінчення війни.

«Вже сьогодні ми можемо разом працювати над документацією, ліцензіями, дозволами, щоб бути готовими розпочинати фактичні кроки для втілення проектів вже наступного дня після перемоги. Інвестуйте в Україну – ми відкриті, ми готові приймати швидкі рішення для реалізації проектів в енергетичному секторі», — підсумував Герман Галущенко.

Джерело: КМУ