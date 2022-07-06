Герман Галущенко представив інвестиційні проекти відновлення енергосектору України на суму понад $120 млрд

Обновлено: Июль 06, 2022.

Міністр енергетики України Герман Галущенко взяв участь в економічному форумі «Приватний сектор і відновлення» в рамках Конференції з відновлення України у Лугано.

Міністр презентував потенційні інвестиційні проекти у різних галузях української енергетики на загальну суму понад $120 млрд. Так, основними напрямками для інвестицій в енергосектор України є атомна енергетика, відновлювана енергетика, гідроенергетика, виробництво водню та біопалива, підвищення гнучкості енергосистеми та будівництво маневрових потужностей, розвиток електромереж та енергетичної інфраструктури, видобування та транспортування газу, розвиток нафтотранспортної та нафтопереробної інфраструктури.

Одним з найперспективніших напрямків є саме атомна енергетика, адже вона є основною в енергосистемі України, і в середньому виробляє близько 60% всієї електроенергії в країні.

«Ми прагнемо розвивати атомну енергетику. Надзвичайно важливо, що навіть під час війни, в цей важкий період є компанії, готові інвестувати в Україну вже зараз. У нас є угоди з компанією Westinghouse, які передбачають будівництво 9 нових атомних енергоблоків за технологією АР1000 в найближчому майбутньому. Треба докласти багато зусиль для реалізації проектів, проте я впевнений, що ми зможемо це зробити. Це довгострокові програми з мільярдами доларів інвестицій в Україну», – зазначив Герман Галущенко.

Першими з цих 9 нових атомних енергоблоків мають бути побудовані 2 блоки на Хмельницькій АЕС, загальною потужністю 2 ГВт. Очікуваний обсяг інвестицій у цей проєкт – $14 млрд.

«Ми також підписали угоди щодо розширення постачання, а також виробництва ядерного палива. Це відбувалося на майданчику Хмельницької АЕС – делегація Westinghouse приїхала в Україну, незважаючи на воєнний стан. Це дуже важливо, адже показує, що інвестори не бояться приїжджати в Україну навіть під час війни. Вони вже зараз підтримують нас, вже зараз інвестують в Україну», – наголосив Міністр.

Він запевнив, що інвестори отримають всебічну підтримку від Міненерго і закликав розпочинати підготовку проектів і, за можливості, їх виконання, заздалегідь, не очікуючи на закінчення війни.

«Вже сьогодні ми можемо разом працювати над документацією, ліцензіями, дозволами, щоб бути готовими розпочинати фактичні кроки для втілення проектів вже наступного дня після перемоги. Інвестуйте в Україну – ми відкриті, ми готові приймати швидкі рішення для реалізації проектів в енергетичному секторі», — підсумував Герман Галущенко.

Джерело: КМУ

Автор:

(Всего статей: 209)

Приглашенный экспертСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: