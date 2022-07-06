Інформація щодо роботи енергосистеми України станом на 5 липня 2022 року

За минулу добу відновлено електропостачання 4,34 тис. споживачів, які були знеструмлені через бойові дії:
- У Донецькій області – 3 тис.
- У Харківській – близько 1,2 тис.
- У Запорізькій – 100 споживачам
- У Миколаївській – 40 споживачам
Наразі в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими близько 850 населених пунктів, загалом близько 604,4 тис. споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 348,1 тис., Луганській – понад 128,2 тис., Миколаївській – 37,1 тис., Харківській – близько 30,3 тис. споживачів. Без газопостачання залишаються близько 181,3 тис. абонентів.
Українські енергетики продовжують героїчну працю задля того, щоб якнайшвидше повернути енергопостачання громадянам.