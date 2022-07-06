Інформація щодо роботи енергосистеми України станом на 6 липня 2022 року

За минулу добу відновлено електропостачання близько 14 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.

Зокрема у Миколаївській області – 5,7 тисячі, Запорізькій – 3,1 тисячі, Харківській – 2,6 тисячі, Донецькій – 2,2 тисячі, Дніпропетровській — 400 споживачам.

Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.

Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах.

Станом на 6 липня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими близько 837 населених пунктів, загалом близько 605,8 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 351,6 тисячі, Луганській – понад 128,2 тисячі, Харківській – близько 32,8 тисячі, Запорізькій – 31,5 тисячі, Миколаївській – 31,4 тисячі споживачів.

Без газопостачання залишаються близько 180 тисяч абонентів.

Джерело: КМУ