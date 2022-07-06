КТК направил ходатайство о приостановлении исполнения постановления суда

АО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» направило ходатайство о приостановлении исполнения постановления суда, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, постановлением судьи Приморского районного суда Новороссийска КТК назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 30 суток.

При административном приостановлении деятельности производится наложение пломб, опечатывание помещений, мест хранения товаров и иных материальных ценностей, касс, а также применяются другие меры по исполнению указанных в постановлении об административном приостановлении деятельности мероприятий, необходимых для исполнения административного наказания в виде административного приостановления деятельности.

«В то же время законом не допускается применение мер, которые могут повлечь необратимые последствия для производственного процесса.

АО «КТК-Р» является предприятием непрерывного цикла, немедленное приостановление его деятельности может повлечь необратимые последствия для производственного процесса, возникновение и развитие неблагоприятного и неуправляемого процесса на техническом объекте, в том числе его разрушение, поскольку технологические требования к транспортировке нефти не позволяют сиюминутно и одновременно остановить производственную деятельность», − говорится в заявлении компании.

Возможность наступления названных негативных последствий в случае немедленного приостановления деятельности позволяет АО «КТК-Р» ходатайствовать о приостановлении исполнения постановления суда до вступления в законную силу судебного акта, который будет вынесен по результатам рассмотрения направленной жалобы.

Напомним, Приморский районный суд Новороссийска приостановил на 30 суток деятельность компании «КТК-Р» за документарные нарушения по плану ликвидации аварийных разливов нефти.

Источник: ratel.kz