КТК направил ходатайство о приостановлении исполнения постановления суда

Обновлено: Июль 06, 2022.

КТК направил ходатайство о приостановлении исполнения постановления суда

АО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» направило ходатайство о приостановлении исполнения постановления суда, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, постановлением судьи Приморского районного суда Новороссийска КТК назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 30 суток.

При административном приостановлении деятельности производится наложение пломб, опечатывание помещений, мест хранения товаров и иных материальных ценностей, касс, а также применяются другие меры по исполнению указанных в постановлении об административном приостановлении деятельности мероприятий, необходимых для исполнения административного наказания в виде административного приостановления деятельности.

«В то же время законом не допускается применение мер, которые могут повлечь необратимые последствия для производственного процесса.

АО «КТК-Р» является предприятием непрерывного цикла, немедленное приостановление его деятельности может повлечь необратимые последствия для производственного процесса, возникновение и развитие неблагоприятного и неуправляемого процесса на техническом объекте, в том числе его разрушение, поскольку технологические требования к транспортировке нефти не позволяют сиюминутно и одновременно остановить производственную деятельность», − говорится в заявлении компании.

Возможность наступления названных негативных последствий в случае немедленного приостановления деятельности позволяет АО «КТК-Р» ходатайствовать о приостановлении исполнения постановления суда до вступления в законную силу судебного акта, который будет вынесен по результатам рассмотрения направленной жалобы.

Напомним, Приморский районный суд Новороссийска приостановил на 30 суток деятельность компании «КТК-Р» за документарные нарушения по плану ликвидации аварийных разливов нефти.

Источник: ratel.kz

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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