На месторождении Тенгиз произошел взрыв, есть погибшие

Сегодня, 6 июля, стало известно о том, что на нефтегазовом месторождении Тенгиз произошел взрыв, в результате которого погибли два человека.

Чрезвычайное происшествие произошло сегодня на Тенгизском нефтегазовом месторождении в Жылыойском районе Атырауской области, где раздался взрыв. По предварительной информации один человек погиб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию о взрыве, который, произошел сегодня примерно в 9:55, и гибели человека подтвердили в пресс-службе компании «Тенгизшевройл». Взрыв произошел в трубе при ее тестировании. Предположительно, труба не выдержала большого давления. В настоящее время все работы на месторождении приостановлены. Компетентные органы приступили к расследованию причин произошедшего. Более подробную информацию ТОО «Тенгизшевройл» обещало предоставить позднее.

Источник: inform.kz https://www.inform.kz/ru/vzryv-na-tengize-odin-chelovek-pogib_a3951875