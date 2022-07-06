На мировом рынке обвалились цены на нефть

Мировые цены на нефть эталонных марок резко снизились на опасениях по поводу спроса. Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник, 5 июля.

Так, сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures обвалились на $8,23 (7,25%) – до $105,27 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упала на $6,59 (7,15%) – до $101,28 за баррель.

Сейчас спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $3,99 в пользу Brent.

Цены на нефть начали снижаться из-за опасений, что рецессия в мировой экономике ударит по спросу на энергоносители, пишет Интерфакс. Негативным фактором для рынка нефти стали данные о том, что сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны, рассчитываемый Markit Economics, в июне опустился до 52 пунктов с 54,8 пункта месяцем ранее. Показатель активности в сфере услуг валютного блока в прошлом месяце уменьшился до 53 пунктов с майских 56,1 пункта.

Также аналитики Citigroup пришли к выводу, что цена нефти может обвалиться до $65 за баррель к концу года в случае наступления рецессии и снижения спроса, пишет Bloomberg.

Ранее сообщалось, что G7 ограничит цены на российскую нефть до ее себестоимости. Ограничение цен может ударить по доходам РФ, фактически снизив цены на энергоносители.

Согласно плану США, союзники Украины будут платить России за ее нефть не больше себестоимости производства. Российская нефть по-прежнему будет поступать на мировые рынки, помогая глобальной экономике, но РФ будет получать за нее меньше денег.

Источник: korrespondent.net