На мировом рынке обвалились цены на нефть

Обновлено: Июль 06, 2022.

Мировые цены на нефть эталонных марок резко снизились на опасениях по поводу спроса. Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник, 5 июля.

Так, сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures обвалились на $8,23 (7,25%) – до $105,27 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упала на $6,59 (7,15%) – до $101,28 за баррель.

Сейчас спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $3,99 в пользу Brent.

Цены на нефть начали снижаться из-за опасений, что рецессия в мировой экономике ударит по спросу на энергоносители, пишет Интерфакс. Негативным фактором для рынка нефти стали данные о том, что сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны, рассчитываемый Markit Economics, в июне опустился до 52 пунктов с 54,8 пункта месяцем ранее. Показатель активности в сфере услуг валютного блока в прошлом месяце уменьшился до 53 пунктов с майских 56,1 пункта.

Также аналитики Citigroup пришли к выводу, что цена нефти может обвалиться до $65 за баррель к концу года в случае наступления рецессии и снижения спроса, пишет Bloomberg.

Ранее сообщалось, что G7 ограничит цены на российскую нефть до ее себестоимости. Ограничение цен может ударить по доходам РФ, фактически снизив цены на энергоносители.

Согласно плану США, союзники Украины будут платить России за ее нефть не больше себестоимости производства. Российская нефть по-прежнему будет поступать на мировые рынки, помогая глобальной экономике, но РФ будет получать за нее меньше денег.

Источник:  korrespondent.net

Автор:

(Всего статей: 204)

Приглашенный экспертСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: