Нефтяные цены растут после падения накануне

Обновлено: Июль 06, 2022.

Нефтяные цены растут после падения накануне

Цены на нефть поднимаются в среду после резкого снижения накануне из-за укрепления доллара США и новой волны опасений, что спрос на энергоресурсы сократится в случае глобального экономического спада.

Инвесторы закладывают в рынок возможность рецессии в глобальной экономике в результате ужесточения денежно-кредитной политики мировыми ЦБ, игнорируя сигналы физического сокращения предложения нефти, отмечает агентство Bloomberg.

«Цены на нефть пойдут вверх, как только рынок справится с нынешней тенденцией ухода от рисков, — говорит аналитик UBS AG Wealth Management Уэйн Гордон. — Мы видим проблемы с добычей в Северной Африке, мы видим, что страны ОПЕК не могут нарастить добычу в соответствии с увеличивающимися квотами. При этом, если говорить о спросе, он остается высоким, если не увеличивается».

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск составляла $104,35 за баррель, что на $1,58 (1,54%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты упали в цене на $10,73 (9,5%), до $102,77 за баррель, что является минимумом с 10 мая.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляла к этому времени $100,48 за баррель, что на $0,98 (0,98%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка во вторник стоимость этих контрактов упала на $8,93 (8,2%), до минимальных с 25 апреля $99,5 за баррель.

Аналитики Goldman Sachs (NYSE:GS) полагают, что падение цен на нефть во вторник было чрезмерным.

«Хотя вероятность рецессии в экономике увеличивается, нефтяному рынку еще рано поддаваться этим опасениям, — говорится в обзоре Goldman. — Глобальная экономика по-прежнему растет, а темпы повышения спроса на нефть в этом году существенно превысят темпы увеличения ВВП».

В Китае, который восстанавливается после снятия карантинных ограничений, спрос на энергоносители начал расти, отмечают источники Bloomberg. Потребление бензина и дизельного топлива в стране в июне, по их данным, приблизилось к 90% от уровней июня 2019 года.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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