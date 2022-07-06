Премьер-министр Казахстана провел срочное заседание по ситуации с КТК

Сегодня, 6 июля, премьер-министр Алихан Смаилов провел оперативное совещание по ситуации, связанной с приостановкой деятельности Каспийского трубопроводного консорциума. Об этом сообщается на официальном сайте главы правительства.

Как указано в сообщении, в ходе совещания были обсуждены необходимые меры по минимизации негативных последствий и потерь государственного бюджета в связи с ограничениями экспорта казахстанской нефти. По итогам обсуждения глава правительства дал ряд соответствующих поручений.

Напомним, что сегодня стало известно о приостановлении деятельности КТК по решению российского суда. Консорциум не сможет заниматься экспортом нефти 30 дней. Указывалось, что введение запрета связано с нарушениями по плану ликвидации аварийных разливов нефти.

В консорциуме заявили, что намерены обжаловать решение суда в установленном законом порядке.

Источник: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1977175-premer-ministr-kazahstana-provel-srochnoe-zasedanie-po-situatsii-s-ktk/