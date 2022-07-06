США та союзники можуть обмежити ціну на російської нафти до 40-60 доларів – Bloomberg

Обновлено: Июль 06, 2022.

США та союзники можуть обмежити ціну на російської нафти до 40-60 доларів – Bloomberg
Сполучені Штати обговорюють із союзниками обмеження ціни на російську нафту до 40-50 доларів за барель, аби обмежити прибутки агресора від енергоносіїв і при цьому продовжити їхній імпорт.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

У США стурбовані, що нафтові санкції з боку ЄС, що вступають в дію наприкінці року, можуть сприяти ще більшому зростанню цін на нафту – за деякими оцінками до 185 доларів за барель – і потенційно може призвести до глобальної рецесії.

Прайс-кепи необхідні для того, щоб скоротити доходи Москви від війни в Україні, але їхній ризик полягає в тому, що погано імплементовані заходи призведуть до значного стрибка цін на нафту. Наразі представники адміністрації Байдена проводять кілька зустрічей на тиждень, аби втілити план в реальність, і зусилля будуть активізовані найближчими тижнями.

Попри план країн G7 розглянути можливість обмеження цін на нафту, існує багато скепсису щодо досягнення згоди найближчим часом.

Більш конкретний ціновий поріг (прайс-кеп) залежатиме від ринкових умов на момент узгодження санкцій. У понеділок російська нафта, ймовірно, торгувалася біля позначки 80 доларів за барель, проте інформація про нафтові транзакції РФ стала менш публічною після вторгнення в Україну.

Запропонований прейс-кеп ґрунтується на граничній вартості видобутку нафти в Росії, і цін її нафти до вторгнення 24 лютого. При цьому Адміністрація Байдена вважає обмеження в 40 доларів занадто низьким, зазначають співрозмовники агентства.

У США стурбовані, що нафтові санкції з боку ЄС, що вступають в дію наприкінці року, можуть сприяти ще більшому зростанню цін на нафту – за деякими оцінками до 185 доларів за барель – і потенційно може призвести до глобальної рецесії.

Прайс-кепи необхідні для того, щоб скоротити доходи Москви від війни в Україні, але їхній ризик полягає в тому, що погано імплементовані заходи призведуть до значного стрибка цін на нафту. Наразі представники адміністрації Байдена проводять кілька зустрічей на тиждень, аби втілити план в реальність, і зусилля будуть активізовані найближчими тижнями.

Попри план країн G7 розглянути можливість обмеження цін на нафту, існує багато скепсису щодо досягнення згоди найближчим часом.

Щоб спрацювати, ідея встановлення прайс-кепів повинна створити достатній стимул для країн, щоб взяти  в цьому участь. Імпортерам нафти знадобиться доступ до нижчих цін і ключових послуг, таких як страхування, необхідне для транспортування товару, і при цьому поріг має бути таким, аби Росія продовжувала б експорт.

Сполучені Штати також розглядають ряд потенційних інструментів примусу, включаючи можливі обмеження для судноплавних компаній, які транспортують нафту за вищими від встановлених цінами, і санкції проти банків і фінансових установ, які сприяють продажам за ціною в понад будь-який узгоджений поріг.

Джерело: Економічна правда

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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