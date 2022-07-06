Україна зацікавлена у своїй нафтопереробці та має намір відбудувати її після війни – глава Міненерго

Обновлено: Июль 06, 2022.

Україна зацікавлена у своїй нафтопереробці та має намір відбудувати її після війни – глава Міненерго

Україна після війни повернеться до відбудови зруйнованої військами Російської Федерації практично повністю нафтопереробної галузі, розраховуючи в тому числі на участь у цьому іноземних інвесторів, передає Енергореформа.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Росіяни зруйнували в Україні практично все, що пов’язане з нафтопереробкою. Але ми розуміємо, що у нас є низка можливостей. інвестувати в нафтопереробку, нам це потрібно. І, звичайно, після війни  потрібно буде або відбудувати старі заводи, або реалізовувати нові», – зазначив міністр на міжнародній конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference, URC2022) в Лугано (Швейцарія).

При цьому Галущенко наголосив, що «Україна має стати успішним прикладом використання найкращих технологій в енергосекторі, які існують у світі».

В цілому, як уточнила прес-служба міністерства, міністр презентував в Лугано потенційні інвестиційні проєкти у різних галузях української енергетики на загальну суму понад $120 млрд.

Основними напрямками для інвестицій в енергосектор України він назвав атомну, відновлювану та гідроенергетику, виробництво водню та біопалива, проекти з підвищення гнучкості енергосистеми та будівництво маневрових потужностей, розвиток електромереж та енергетичної інфраструктури, видобування та транспортування газу, розвиток нафтотранспортної та нафтопереробної інфраструктури.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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