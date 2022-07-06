Україна зацікавлена у своїй нафтопереробці та має намір відбудувати її після війни – глава Міненерго

Україна після війни повернеться до відбудови зруйнованої військами Російської Федерації практично повністю нафтопереробної галузі, розраховуючи в тому числі на участь у цьому іноземних інвесторів, передає Енергореформа.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Росіяни зруйнували в Україні практично все, що пов’язане з нафтопереробкою. Але ми розуміємо, що у нас є низка можливостей. інвестувати в нафтопереробку, нам це потрібно. І, звичайно, після війни потрібно буде або відбудувати старі заводи, або реалізовувати нові», – зазначив міністр на міжнародній конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference, URC2022) в Лугано (Швейцарія).

При цьому Галущенко наголосив, що «Україна має стати успішним прикладом використання найкращих технологій в енергосекторі, які існують у світі».

В цілому, як уточнила прес-служба міністерства, міністр презентував в Лугано потенційні інвестиційні проєкти у різних галузях української енергетики на загальну суму понад $120 млрд.

Основними напрямками для інвестицій в енергосектор України він назвав атомну, відновлювану та гідроенергетику, виробництво водню та біопалива, проекти з підвищення гнучкості енергосистеми та будівництво маневрових потужностей, розвиток електромереж та енергетичної інфраструктури, видобування та транспортування газу, розвиток нафтотранспортної та нафтопереробної інфраструктури.