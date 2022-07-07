Украина переводит АЭС на американское ядерное топливо

Украина продолжает переводить свои атомные станции на американское ядерное топливо.

Как передает Укринформ, об этом Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщает в Телеграме.

«На Ривненской АЭС тепловыделяющие сборки от американской компании Westinghouse загружены в активную зону реактора энергоблока №3. Пока речь идет о частичном наполнении активной зоны ректора американским топливом, которое будет подвергнуто опытной эксплуатации, после успешной реализации которой наступит этап промышленной эксплуатации», — говорится в сообщении.

Увеличение доли топлива от Westinghouse в активной зоне реактора энергоблока №3 РАЭС будет происходить поэтапно – ежегодно до полной его комплектации топливом от американского производителя.