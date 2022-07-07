Всі вітроелектростанції ДТЕК зупинено та законсервовано – Тімченко

Всі вітроелектростанції, що входять в структуру ДТЕК ВДЕ, зупинені та законсервовані.

Про це повідомив генеральний директор енергетичного холдингу ДТЕК Максим Тімченко в інтервʼю для Forbes.

«Всі наші вітрові станції зупинено і законсервовано. Наші співробітники періодично роблять обхід цих об’єктів, щоб не було мародерства. Сонячні електростанції працюють. Через закриття вітрових електростанцій виробництво зеленої енергії впало на 70%», — вказує Тімченко.

Зокрема, керівник Групи ДТЕК повідомив, що компанія розглядає можливість відновити будівництво одного з об’єктів ВДЕ.

За словами Тімченка, на теплоелектростанціях ДТЕК виробництво електроенергії за час війни скоротилось на 30%.

Також, ДТЕК очікує на зростання обсягів експорту електроенергії до Європи.

«30 червня розпочався експорт потужністю 100 МВт. Це крапля у морі. Позиція європейців, м’яко кажучи, дивна. «Укренерго» багато зробило, щоб синхронізуватись і почати експорт, але ж не такими темпами», — вказує він.

Потужності ДТЕК ВДЕ (станом на 1 січня 2021р): Ботієвська ВЕС 200 МВт, Приморська ВЕС 200 МВт, Орлівська ВЕС 100 МВт, Покровська СЕС 240 МВт, Нікопольська СЕС 200 МВт, Трифонівська СЕС 10 МВт.

Джерело: elektrovesti.net