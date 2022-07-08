Не будем экспортировать электроэнергию, если Украине ее не будет хватать – Минэнерго

Обновлено: Июль 08, 2022.

Не будем экспортировать электроэнергию, если Украине ее не будет хватать – Минэнерго

Украина не будет экспортировать электроэнергию в случае ее дефицита внутри страны, однако сейчас таких рисков нет.

Об этом в интервью Укринформу заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

«Вообще нет, не вижу никаких рисков. У нас в системе есть профицит. И мы не будем экспортировать, если нам не будет хватать в системе», — заверил министр.

По его словам, первоочередной задачей является бесперебойное снабжение электроэнергией собственных граждан.

«Это ситуация win-win, это хорошо и для нас, и для них. Это хорошо для рынка: мы получаем средства, снимаем вопросы профицита, а европейцы, потребляя нашу электроэнергию, меньше используют российский газ и уголь», – пояснил Галущенко.

По его словам, первый коммерческий экспорт в ЕС в рамках ENTSO-E (Европейской сети операторов системы передачи электрической энергии) не очень велик — 100 МВт, при том, что технические возможности позволяют 2 ГВт.

При этом Украина надеется за счет линий нарастить мощности до 6 ГВт. Уже подписано соглашение с Польшей, есть проекты с Румынией и другие.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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