Не будем экспортировать электроэнергию, если Украине ее не будет хватать – Минэнерго

Украина не будет экспортировать электроэнергию в случае ее дефицита внутри страны, однако сейчас таких рисков нет.

Об этом в интервью Укринформу заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

«Вообще нет, не вижу никаких рисков. У нас в системе есть профицит. И мы не будем экспортировать, если нам не будет хватать в системе», — заверил министр.

По его словам, первоочередной задачей является бесперебойное снабжение электроэнергией собственных граждан.

«Это ситуация win-win, это хорошо и для нас, и для них. Это хорошо для рынка: мы получаем средства, снимаем вопросы профицита, а европейцы, потребляя нашу электроэнергию, меньше используют российский газ и уголь», – пояснил Галущенко.

По его словам, первый коммерческий экспорт в ЕС в рамках ENTSO-E (Европейской сети операторов системы передачи электрической энергии) не очень велик — 100 МВт, при том, что технические возможности позволяют 2 ГВт.

При этом Украина надеется за счет линий нарастить мощности до 6 ГВт. Уже подписано соглашение с Польшей, есть проекты с Румынией и другие.