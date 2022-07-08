Турция до конца 2022 г. намерена начать добычу на 10 скважинах на нефтяном месторождении Cukurova на юге страны

Извлекаемые запасы нефти на месторождении Cukurova в провинции Адана на юге Турции составляют 7,5-8 млн барр.

Об этом 7 июля 2022 г. заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Ф. Донмез в ходе посещения месторождения, передает Anadolu.

Об открытии месторождения Cukurova 28 июня 2022 г. сообщил президент Турции Р. Эрдоган, отметив, что обнаружены запасы нефти на сумму 1 млрд. долл. США.

Глубина скважин Cukurova-1 и Cukurova-2 пробурены на глубину 430 м и 358 м соответственно.

Дебит этих скважин на ранней стадии разработки составляет 100-120 барр./сутки.

Ф. Донмез отметил, что при таком близком залегании нефти к поверхности, инвестиционные и производственные затраты на разработку нефти будут очень низкими.

По размеру запасов месторождение Cukurova небольшое, но с учетом геологического строения, его разработка экономически эффективна.

Ф. Донмез сообщил о планах бурения еще 8 скважин, чтобы довести их общее количество до 10 к концу 2022 г.

Также министр сообщил о еще 4 перспективных нефтяных месторождениях в провинции Адана.

Работы по бурению являются частью плана правительства Турции по снижению зависимости от дорогостоящего импорта энергоносителей.

В настоящее время Турция практически полностью импортирует энергоносители — почти 92% нефти и 99% — газа.

По данным Совета по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK), в 2021 г. страна увеличила импорт нефти на 7%, до 31,4 млн т.

Для преодоления зависимости, власти Турции стремятся стремятся стимулировать рост внутренней добычи.

Ф. Донмез напомнил, что 4-5 лет назад добыча нефти госкомпанией Turkish Petroleum (TPAO) составляла 37 тыс. барр./сутки, сейчас она немного превысила 60 тыс. барр./сутки.

Запасы нефти за этот период Турция увеличила на 70 млн барр. за счет дополнительных открытий.

Собственная добыча нефти в Турции осуществляется в небольших объемах, она в основном сосредоточена в юго-восточных провинциях Диярбакыр, Адыяман и Шанлыурфа, недалеко от границы с Ираном, Ираком и Сирией.

Провинция Адана расположена западнее традиционных районов добычи, на средиземноморском побережье Турции, регион власти страны считают перспективным.

Источник: НАНС