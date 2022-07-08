Зеленский призвал крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера прекратить поставки российской нефти – Guardian

Обновлено: Июль 08, 2022.

Зеленский призвал крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера прекратить поставки российской нефти – Guardian

Президент Украины Владимир Зеленский призвал крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol прекратить поставки российской нефти, обвинив его в «наглой наживе на кровавой нефти».

Об этом пишет The Guardian.

«Главный советник Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко от имени президента попросил компанию Vitol сообщить, когда она отгрузит последний баррель российской нефти и сколько нефти отгрузит до этой даты», — говорится в сообщении.

Газета напоминает, что Зеленский попросил Vitol прекратить свои деловые отношения с Россией в марте, чтобы «перекрыть денежный поток», по его словам, финансировавший «массовое убийство невинных людей».

В апреле нефтетрейдер заявил, что объем российской нефти «существенно снизится во втором квартале, поскольку текущие контрактные обязательства уменьшатся». Также сообщалось, что компания планирует «выйти с российского рынка» и прекратить транспортировку российской нефти до конца года.

Но в письме Олег Устенко подчеркнул, что эти обещания не были исполнены.

По данным Refinitiv, Vitol зафрахтовала в июне через порты РФ более 11 млн баррелей нефти.

С начала вторжения России в Украину, 24 февраля, компания зафрахтовала более 38 млн баррелей нефти из российских портов стоимостью примерно $3,21 млрд, в среднем – более 9 млн баррелей в месяц.

«Vitol был крупнейшим западным трейдером перевозимой морем российской нефти после полномасштабного вторжения 24 февраля. Это наглая нажива на кровавой нефти, которая финансирует убийства мирного украинского населения», — заявил Устенко.

По словам руководителя отдела расследования данных в Global Witness Сэма Леона, с момента вторжения Vitol являлся одним из главных западных каналов торговли РФ энергоносителями.

«Ничто кроме самого жесткого эмбарго на российскую нефть не остановит их наживы за счет украинского народа», — убежден он.

Источник: Экономическая правда

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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