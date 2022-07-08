Зеленский призвал крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера прекратить поставки российской нефти – Guardian

Президент Украины Владимир Зеленский призвал крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol прекратить поставки российской нефти, обвинив его в «наглой наживе на кровавой нефти».

Об этом пишет The Guardian.

«Главный советник Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко от имени президента попросил компанию Vitol сообщить, когда она отгрузит последний баррель российской нефти и сколько нефти отгрузит до этой даты», — говорится в сообщении.

Газета напоминает, что Зеленский попросил Vitol прекратить свои деловые отношения с Россией в марте, чтобы «перекрыть денежный поток», по его словам, финансировавший «массовое убийство невинных людей».

В апреле нефтетрейдер заявил, что объем российской нефти «существенно снизится во втором квартале, поскольку текущие контрактные обязательства уменьшатся». Также сообщалось, что компания планирует «выйти с российского рынка» и прекратить транспортировку российской нефти до конца года.

Но в письме Олег Устенко подчеркнул, что эти обещания не были исполнены.

По данным Refinitiv, Vitol зафрахтовала в июне через порты РФ более 11 млн баррелей нефти.

С начала вторжения России в Украину, 24 февраля, компания зафрахтовала более 38 млн баррелей нефти из российских портов стоимостью примерно $3,21 млрд, в среднем – более 9 млн баррелей в месяц.

«Vitol был крупнейшим западным трейдером перевозимой морем российской нефти после полномасштабного вторжения 24 февраля. Это наглая нажива на кровавой нефти, которая финансирует убийства мирного украинского населения», — заявил Устенко.

По словам руководителя отдела расследования данных в Global Witness Сэма Леона, с момента вторжения Vitol являлся одним из главных западных каналов торговли РФ энергоносителями.

«Ничто кроме самого жесткого эмбарго на российскую нефть не остановит их наживы за счет украинского народа», — убежден он.

Источник: Экономическая правда