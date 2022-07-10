Інформація про роботу енергосистеми України станом на 9 липня 2022 року

За минулу добу відновлено електропостачання 22,3 тисячі споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.
Зокрема, у Донецькій області – 11,9 тисячі, Миколаївській – 6,8 тисячі, Харківській – близько 2,8 тисячі, Запорізькій – 800 споживачам.
Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам. Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах.
Станом на 9 липня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими близько 782 населених пунктів, загалом близько 591,7 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 349,1 тисячі, Луганській – понад 128,2 тисячі, Миколаївській – 31,6 тисячі, Харківській – близько 27,7 тисячі споживачів.
Без газопостачання залишаються понад 245,7 тисячі абонентів.
Джерело: КМУ