Благодійний аукціон на Українській енергетичній біржі на користь ЗСУ

Не стримуй добра потребуючому,

коли в силі твоєї руки це вчинити (Притч.3:27)

Не стримуй добра потребуючому, коли в силі твоєї руки це вчинити (Притч.3:27)

Сьогодні вирішується доля нашої держави. В руках Збройних Сил України — подальше існування вільної демократичної України.

Український бізнес, який продовжує працювати в умовах війни, відіграє сьогодні ключову роль у підтримці економіки та ЗСУ. Тил – це всі ми! Кожен день — на вагу золота, кожен день – для когось останній, а для когось – ми збережемо життя, наша армія потребує наш вклад в перемогу.

Усвідомлюючи велику відповідальність та бажання допомогти Збройним Силам України, Українська енергетична біржа (УЕБ) та Асоціація “Газові трейдери України” оголошують благодійний аукціон, який пройде 15 липня на майданчику біржі. Всі кошти від продажу лотів будуть передані на потреби Збройним Силам України.

Перший лот — футболка з підписом Головнокомандувача Збройний Сил України генерала Валерія Залужного та легендарна перша марка «Укрпошти» «Русскій воєнний корабль іди …!».

Другий лот — колекційна пляшка портвейну врожаю 1982 року -40 річна витримка- родом з нашого українського Криму, який ми обов’язково повернемо!

В паспорті до портвейну зазначено: місце виготовлення: НВАО «Масандра»; сорт винограду: алеатіко, морастель, сапераві, бастардо магарацький; адреса: Україна, Ялта, НВАО «Масандра».

Запрошуємо взяти участь в аукціоні та допомогти нашим воїнам! Ця благодійна акція – як об’єднання нашої енергетичної бізнес-спільноти в єдиному бажанні Перемоги незламного українського народу, збереження бізнесів та заради майбутнього наших дітей.

Ми сильні — коли ми разом!

Детальна інформація:

Для того, щоб взяти участь в аукціоні, необхідно:

Реєстрація учасників стартує 11 липня 2022 року;

Заповнити реєстраційну форму за посиланням: https://forms.gle/QRi63GMwjivGduGe9;

Після реєстрації, яка триватиме з 11 по 14 липня, доступ до системи аукціону надійде 15 липня о 9:00 на email (у день проведення аукціону).

Аукціон розпочнеться 15 липня об 11 год. Необхідно перейти за посиланням https://ets.ueex.com.ua/ на сайт, де буде проходити аукціон та зробити ставку.

Реєструйтеся, поширюйте інформацію на власних онлайн-ресурсах та приєднуйтесь 15 липня до системи, де буде відбуватися аукціон.

Уся довідкова інформація щодо аукціону розміщена та знаходиться на спеціальній сторінці http://charity.ueex.com.ua/

Слава Україні!

Слава ЗСУ!